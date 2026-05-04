Zvjezdana zabava uoči Met Gale: Jeff Bezos i Lauren Sánchez okupili elitu u New Yorku

Prvi ponedjeljak u svibnju tradicionalno je rezerviran za Met Galu, najvažniju noć u svijetu mode. Uoči ovogodišnjeg izdanja, koje se održava 4. svibnja, osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova zaručnica Lauren Sánchez priredili su ekskluzivnu zabavu u svom domu u New Yorku, dajući naslutiti glamur koji nas tek očekuje.

Tko je sve bio na popisu gostiju

Na ekskluzivnom popisu gostiju održanom u subotu, 2. svibnja, našle su se zvijezde iz svijeta zabave, mode i sporta. Među njima su bile Kris i Kendall Jenner, pjevač Sam Smith te glumica Nicole Kidman, koja je ujedno i jedna od supredsjedateljica Met Gale. Teniske legende Serena i Venus Williams stigle su u pratnji svojih partnera, Alexisa Ohaniana i Andree Pretija, a Venus također ima ulogu supredsjedateljice. Zabavu nisu propustili ni modna ikona Donatella Versace, redatelj Baz Luhrmann, glazbenik Jon Batiste, manekenka Ashley Graham i nezaobilazna Anna Wintour, koja je i dalje ključna figura događaja unatoč povlačenju s mjesta glavne urednice američkog Voguea.

Bezos i Sánchez ove su godine više od običnih domaćina. Kao glavni donatori i počasni supredsjedatelji, njihova je uloga ključna za održavanje Met Gale, čija je ovogodišnja tema "Umjetnost kostima" (Costume Art). Međutim, njihovo pojačano sudjelovanje nije prošlo bez kritika. U New Yorku su se pojavili plakati s porukom "Bojkotirajte Bezosovu Met Galu", a prosvjednici izražavaju zabrinutost zbog utjecaja koji osnivač Amazona ima na tako važan kulturni događaj. Kritike su dijelom usmjerene i na navodne veze Amazona s administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kontroverzama, zabava je poslužila kao savršena uvertira za modni spektakl u Metropolitan Museum of Art. Postavila je visoka očekivanja za crveni tepih, ali i naglasila da ovogodišnju Met Galu, osim mode, obilježavaju i rasprave o moći i utjecaju u suvremenom društvu.