Životna priča Barbre Streisand: Od siromašne djevojke iz Brooklyna do glazbene i filmske ikone

Danas, 24. travnja, legendarna Barbra Streisand slavi svoj 84. rođendan. Njezino ime sinonim je za izvanredan talent, glas koji se prepoznaje u jednoj noti i karijeru koja se proteže kroz više od šest desetljeća. Osvojila je sve najvažnije nagrade u svijetu zabave - Emmy, Grammy, Oscar i Tony - no njezin put do zvijezda bio je sve samo ne lagan. Bio je to put popločan siromaštvom, obiteljskom tragedijom i okrutnim kritikama, put koji je samo najsnažnija volja mogla prijeći.

Svijet je ugledala kao Barbara Joan Streisand 1942. godine u Brooklynu, no život je nije mazio. Kada je imala samo 15 mjeseci, njezin otac Emanuel, cijenjeni profesor, preminuo je, a obitelj se našla na rubu siromaštva. Odrasla je uz starijeg brata i majku Dianu, koja nikada nije podržala njezine snove o pjevačkoj karijeri, smatrajući je previše neuglednom za uspjeh. Jedina utjeha bila joj je glazba. Kao djevojčica poznata kao "ona mala s bloka bez oca, ali s dobrim glasom", pjevala bi u hodniku zgrade, koristeći jeku kao svoju pozornicu i sanjajući o bijegu iz Brooklyna. "Oduvijek sam željela biti netko... znate, pobjeći iz Brooklyna", izjavila je.

Danas je Barbra Streisand ne samo umjetnica, već i institucija. Njezina karijera svjedočanstvo je talenta, upornosti i nepopustljivosti. Ona je žena koja je odbila operirati nos kada su joj svi govorili da mora, koja je preuzela kontrolu nad svojom karijerom u vrijeme kada su dominirali muškarci i koja je svoj glas koristila ne samo za pjevanje, već i za politički aktivizam i filantropiju.

Kroz sve uspone i padove, nikada nije zaboravila odakle je potekla. "Tako mi je drago što dolazim iz Brooklyna - to je nešto prizemno, stvarno", rekla je jednom. Od djevojčice koja je pjevala u odjecima hodnika do jedne od najvećih zvijezda koje je svijet ikada vidio, Barbra Streisand napisala je vlastitu priču, pod vlastitim uvjetima. I to je nasljeđe veće od bilo koje nagrade.