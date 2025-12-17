Kći Gorana Višnjića izabrana je za novu Kraljicu Hrvatske

Lana Lourdes Rupić sinoć je u Rovinju izabrana za 35. Kraljicu Hrvatske te će se natjecati na izboru za Kraljicu Svijeta

U rovinjskom hotelu Lone jučer je sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta. Nova Kraljica Hrvatske je Lana Lourdes Rupić iz Šibenika. Titula Prve princeze dodijeljena je Liv Šumak iz Zagreba, koja je uz lentu Prve princeze osvojila i lentu Kraljice elegancije. Druga princeza postala je Petra Vuleta iz Osijeka. Nina Mrvić iz Rijeke ponijela je titulu Kraljice osobnosti, Daniela Jagodić iz Rijeke osvojila je lentu Kraljice fotogeničnosti, dok je Korina Sviben iz Zagreba proglašena Kraljicom medija.

Žiri je imao težak zadatak, čak 15 članova moralo je odlučiti tko će postati nova Kraljica Hrvatske. Odluku su donijeli: Odete Sapač (direktorica TZ grada Rovinja), Dino Sošić (zamjenik gradonačelnika grada Rovinja, domaćina finalnog izbora), Igor Franković (vlasnik i direktor radija Rovinj FM te predsjednik HURIN-a za regiju Istra, Primorje, Gorski kotar, Lika i Dalmacija), prof. dr. Danijela Gračan (predsjednica žirija, jedina Hrvatica koja je ponijela titulu Kraljice Svijeta 1989., sveučilišna profesorica i znanstvenica), prof. dr. Mario Bekić (ravnatelj bolnice Dubrovnik), prof. dr. Krešimir Rotim (najpoznatiji neurokirurg iz Specijalne bolnice Neurospine i Poliklinike Rotim), Jelena Holec (poznata modna dizajnerica), Lanett Whitney (aktualna Kraljica Hrvatske), Žiga Hieng (predsjednik uprave Salusa, vodeće slovenske farmaceutske tvrtke), Roberta Ugrin (predsjednica Vijeća talijanske nacionalne manjine grada Rovinja, novinarka i voditeljica), Juraj Mihaljević (kralj hrvatskih vina, vlasnik Iločkih podruma), Zoran Krajinović (ugledni odvjetnik), Nataša Stojkovski (ravnateljica NP Brijuni), Zoran Aragović (poznati modni dizajner) te Andre Schilling (vlasnik tvrtke SPS Croatia).

Voditeljski par s HRT-a, Zlata Mück Sušec i Mirko Fodor, te Roberta Ugrin bili su zaduženi za vođenje programa, a sve prisutne zabavljali su Boris Novković i Lea Mijatović koji su svojim brojnim hitovima uljepšali manifestaciju. Osim njih, nastupili su i mlada glazbena senzacija Chriztel Reane Aceveda te plesni par plesne škole DANSEL by Elio Bašan.

Publici su se djevojke predstavile u nekoliko izdanja: u predivnim i raskošnim vjenčanicama salona Vjenčanica Nikolina, svečanim haljinama naše poznate dizajnerice Jelene Holec i kupaćim kostimima Pletix. Za siguran hod i udobne cipele pobrinuo se poznati austrijski brend Högl, za frizure finalistica bio je zadužen frizerski salon Gea, dok je za make-up bila zadužena talijanska škola mode i dizajna Callegari. Za zdravlje i dobar izgled natjecateljica brinu se Poliklinika Rotim, Poliklinika Medikol i Poliklinika Veir. Službeni prijevoznik za sigurnu vožnju Kraljica Hrvatske je Brioni Pula. Za predivne bukete i cvjetne aranžmane zaslužna je cvjećarna Ruža Vesne Josipović iz Rovinja. Tortu i slastice izradila je Srednja škola Eugena Kumičića iz Rovinja uz mentorstvo profesorice Silvije Cah. Za degustaciju rovinjskih delicija i prehranu natjecateljica pobrinuo se restoran Dario, a za piće dobrodošlice Darna iz Rovinja.

Bogate nagrade osigurali su vlasnik Kannana gospodin Zvonko Popović („Kralj čipsa“), najstarija vinarija Iločki podrumi vlasnika Juraja Mihaljevića („Kralja hrvatskih vina“), Jamieson (vodeće slovenske farmaceutske tvrtke Salus) te Zlatarna Dodić.

Kraljica Hrvatske najstariji je izbor ljepote u Hrvatskoj, a o njegovoj prepoznatljivosti govori i činjenica da je najstarija i najnagrađivanija domaća vinarija, Iločki podrumi, inspirirana ovom manifestacijom etiketirala svoje vino i pjenušac nazivom „Kraljica Hrvatske“. O kvaliteti ovog vina najbolje govori podatak da se posluživalo i za vrijeme britanskog kraljevskog vjenčanja. Ovom prigodom organizatori izbora Kraljica Hrvatske ekskluzivno su najavili kako su, po prvi put u povijesti Republike Hrvatske, upravo oni postali vlasnici svjetskog izbora Queen of the World – Kraljica Svijeta, što je iznimna čast za Republiku Hrvatsku, te su najavili održavanje svjetskog izbora u Hrvatskoj.

