Zagrebačka špica: Kaputi i jakne u boji prkose zimi

Ove zime zagrebačka špica pokazuje da zimska garderoba ne mora biti ograničena na crnu i sivu. Na ulicama grada dominiraju kaputi i jakne u sofisticiranim nijansama – od toplih tonova smeđe, preko elegantne zelene i plave, do dubokih bordo varijanti – pokazujući da boja može biti ključni element zimske elegancije.

Dame i gospoda svojim su modnim izborima definitivno dokazali jedno - kaput ili jakna ne moraju biti neutralni da bi bili chic. Spoj klasičnih krojeva s promišljenim bojama omogućuje stvaranje sofisticiranih kombinacija koje odražavaju osobni stil, a pritom ostaju urbane i moderne. Slojevita odjeća, kontrastni detalji i teksture poput krzna, kože ili vunenih materijala čine svaki look promišljenim i vizualno intrigantnim.

Posebno upečatljivi su kaputi u zelenim i plavim tonovima, koji unose svježinu i energiju u prosinačke ulice, dok oni bordo i čokoladni odišu profinjenošću i nenametljivim luksuzom. Zagreb ove zime pokazuje kako boja nije samo dodatak – nego definira stav i karakter outfita.