'Vrag nosi Pradu 2' okupio brojne poznate: Iva Majoli, Minea i Meri u super izdanjima

Ekskluzivna gala premijera dugoočekivanog filmskog hita Vrag nosi Pradu 2 u distribuciji Blitz filma, održana je u kinu Kaptol Boutique Cinema. Riječ je o jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine koji donosi povratak u svijet nemilosrdne mode, ambicije i glamura koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Među uzvanicima su se istaknuli Tihana Harapin Zalepugin, Aleksandra Dojčinović, Renata Končić Minea, Iva Majoli, Neven Ciganović, Jelena Veljača, Dalibor Petko, Antonia Ćosić, Mirjana Mikulec, Meri Goldašić, Elena Dizdar, Luka Lajić, Patricia Vodopija i mnogi drugi.

Uzvanici su, inspirirani estetikom filma, demonstrirali visoku razinu modne pismenosti: od arhitektonskih silueta i couture referenci do hrabrih statement komada koji bi bez problema prošli i na pariškom tjednu mode. Drugim riječima - nitko nije došao igrati na sigurno. Mnogi su stigli u svojim najupečatljivijim izdanjima, inspirirani estetikom filma, pretvarajući crveni tepih u pravu modnu pistu.

