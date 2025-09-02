Emily Blunt poput grčke božice, Amanda Seyfried kao bombon s mašnicom

Venecijanski filmski festival u punom je jeku, a obilježila ga je raskoš glamura i filmskog sjaja koji već danima osvaja otok Lido. Crveni tepih, najglamuroznija pozornica svijeta, i ovaj je put postao mjesto gdje se moda i kinematografija stapaju u jedinstveni spektakl. Nakon što su prethodnih dana pažnju plijenile brojne svjetske zvijezde, ovog puta u središtu pozornosti bile su Emily Blunt, Amanda Seyfried i Halsey. Elegantne toalete, sofisticirani detalji pretvorili su festival u pravu modnu reviju pod zvjezdanim nebom.