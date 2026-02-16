Veliko finale Riječkog karnevala: Pogledajte lude i najbolje maškare iz Rijeke

Nakon skoro mjesec dana tijekom kojeg su Rijekom vladale maškare, a ulicama se čuo smijeh i veselje, završni program 43. Riječkog karnevala kulminirao je Međunarodnom karnevalskom povorkom koja je središtem grada i na okolne ulice Rijeke okupila 100 karnevalskih grupa s više od 11.000 sudionika. Bila je tu i najveća pojedinačna grupa s čak 793 sudionika te brojne gostujuće grupe iz različitih dijelova Hrvatske i svijeta.

"Riječki karneval već 43 godine predstavlja neizostavan dio identiteta Rijeke. Riječko peto godišnje doba, kako ga mi Riječani volimo zvati, je simbol Rijeke, način razmišljanja i življenja, jedinstveni spoj tradicije i suvremenosti, lokalnog i međunarodnog, ozbiljnog i razigranog. Riječki karneval je manifestacija po kojoj je naš grad prepoznat i izvan granica Hrvatske", rekla je gradonačelnica grada Rijeke Iva Rinčić.

Brojni zanimljivi programi su učinili ovaj karnevalski vikend u Rijeci posebnim. Tako je u petak održan Čiket retro party u Buffetu 'Iskra', koncert grupe Silente u Exportdrvu te tradicionalni Maškarani tanci va Pašcu u Domu Pašac, subota je bila u znaku humanitarnih akcija. "Najvažniji su smijeh i zabava, a istraživanja pokazuju koliko su takvi trenuci potrebni u svakodnevnom životu. Karneval donosi radost, ali i poruku kroz alegoriju i satiru kroz koju karnevalske grupe izražavaju svoje stavove, ponekad i na drzak način. No, upravo je Karneval prostor u kojem je takav izričaj prihvatljiv", rekao je direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa.