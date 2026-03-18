Jedna adresa za ručak, večeru i najbolji provod u gradu – Maredo

Kvalitetna kuhinja, impresivna karta pića i večeri koje se ne zaboravljaju

U gradu koji je stalno u potrazi za novim mjestom za izlazak, rijetki su oni koji uspiju spojiti baš sve - vrhunsku hranu i neodoljivu atmosferu zbog koje ostaješ duže nego što si planirao, upravo to je novi Maredo. Mjesto gdje dan počinje uz kvalitetan ručak, a završava uz fusion večeru, koktele, glazbu i onu energiju zbog koje znaš da si na pravoj adresi. Jer danas izlazak više nije samo izlazak – to je večera, druženje i doživljaj u jednom.

Božidar Banov

Božidar Banov

Maredo je otvorio svoja vrata, a ovaj put za vaše tanjure i nezaboravne okuse brinu chef Mario Starman i sous chef Antonio Obrovac. Za zabavu je zadužen vrhunski DJ i atraktivan show, dok interijer stvara atmosferu kakvu vrijedi doživjeti.

Polivalentnost prostora omogućuje da u istom ambijentu, zahvaljujući predivnom panoramskom staklenom krovu, ručate uz puno svjetlosti i potpuno drugačiju atmosferu od one koju ste iskusili noć prije.

Božidar Banov

Božidar Banov

Božidar Banov

Ovaj kultni zagrebački restoran ponovno zauzima svoje mjesto na gastro i društvenoj sceni grada, donoseći spoj vrhunske kuhinje, elegantnog ambijenta i energije koja se osjeća čim zakoračite unutra.

U središtu priče nalazi se hrana koja osvaja na prvi zalogaj. Pažljivo osmišljeni jelovnik spaja klasiku i suvremene kulinarske trendove, s naglaskom na kvalitetne sastojke i besprijekornu pripremu. Od sočnih steakova, sushija i kreativnih predjela do modernih interpretacija omiljenih jela – svaki tanjur donosi iskustvo koje se pamti.

Božidar Banov

Božidar Banov

Božidar Banov

Posebnu pažnju privlači impresivna karta pića - bogata, raznolika i pomno kreirana, s naglaskom na vina i koktele na zavidnoj razini. Signature kokteli, pripremljeni od strane iskusnih barmena, podižu doživljaj na novu razinu.

Petkom i subotom navečer atmosfera se mijenja – svjetla se prigušuju, glazba postaje glasnija, a nakon savršene večere restoran se pretvara u jedno od najpoželjnijih mjesta za izlazak u gradu. DJ i uzbudljiv entertainment stvaraju dojam svjetske destinacije.

Božidar Banov

Božidar Banov

Tijekom tjedna, Maredo je mirna oaza za privatne i poslovne ručkove. Raznovrsni meniji prilagođeni su modernom tempu života, nudeći kvalitetu i brzinu bez kompromisa. Bilo da planirate poslovni sastanak, obiteljsko okupljanje ili posebnu proslavu, Maredo pruža ambijent i uslugu na razini koja svaku priliku čini posebnom.

Maredo je danas mjesto za sve – za dnevne pauze koje se pretvaraju u uživanje, za večere koje prelaze u noć, za druženja koja se pamte. To je sve ono što očekujemo – mjesto gdje se vrhunska gastronomija susreće s energijom grada.

Božidar Banov

Božidar Banov