Ulična moda Londona: Fenomenalni outfiti koje morate vidjeti

Dok dizajnerska elita na pistama predstavlja svoje vizije za jesen i zimu 2026. godine na Tjednu mode koji se održava od 19. do 23. veljače, prava modna revija, ona koja nudi trenutačnu inspiraciju, odvija se na ulicama Londona. Posjetitelji, stilisti i urednici svojim su kombinacijama definirali ključne trendove koji će, bez sumnje, obilježiti ostatak sezone, spajajući visoku modu s vintage komadima i radovima mladih dizajnera.

Teško je bilo ne primijetiti dominantnu boju koja je preplavila londonske ulice. Crvena, u svim svojim nijansama, od jarkih grimiznih kaputa do suptilnijih modnih dodataka poput torbica u boji trešnje ili crvenih Moon Boots čizama, nametnula se kao nepisani "dress code".

Hladnije vrijeme, s temperaturama oko dvanaest stupnjeva, poslužilo je kao savršena kulisa za demonstraciju vještine slojevitog odijevanja. Predimenzionirani kaputi, klasični baloneri s modernim pomakom poput baršunastih ovratnika i kožne jakne bili su osnova gotovo svake kombinacije. Ispod njih se nazirala estetika s prizvukom nostalgije. Karirani uzorci, pogotovo tartan, dominirali su u obliku kiltova i plisiranih minica, podsjećajući na školsku uniformu. Najviše je došla do izražaja kroz pomno birane modne dodatke. Ove sezone pravilo "manje je više" definitivno ne vrijedi. Na ulicama su se mogle vidjeti XL torbe koje su istovremeno praktične i vizualno efektne, kao i šalovi od kašmira u jarkim bojama koji su razbijali monokromatske kombinacije.