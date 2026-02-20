Horoskop za subotu: Ovnovi trebaju samo izdržati, bikovi će osjećati ljubavne frustracije

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Ljubav s posla zbunjivat će vas. Nećete se moći lako odrediti prema istoj. Nemate još izgrađen stav o cijeloj stvari. POSAO: Kreativni poslovi razvijat će se bez problema. Promjene koje se provode na radnom mjestu prihvatit ćete bez okolišanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Bik

LJUBAV: Pred vama je dan pun emotivnih frustracija. Što god činili, neće ispasti zadovoljavajuće. Strpite se. POSAO: Nezadovoljni sa svojim poslom uprt će se u mijenjanje stvari. Zadovoljni s poslom, maštat će kako bi moglo biti još bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Radite ono što volite.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno ćete danas biti nešto osjetljiviji nego inače, a kako su ljubavne prilike mršave, pojavit će se frustracije. POSAO: Bit ćete sigurni u svoja djela i nastojat ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti prilično naporno. Računajte s tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam predah.

Rak

LJUBAV: Možete očekivati još jedan dan bogatijeg društvenog života kojeg možete provesti s kim i kako vi želite. POSAO: Lako ćete izlaziti na kraj s ljudima. Mnogi će u vama prepoznati uzor, a vi ćete biti otvoreniji više nego inače. ZDRAVLJE&SAVJET: Rušite rekorde.

Lav

LJUBAV: Danas ćete se baviti mišlju da li se upustiti u nešto značajnije s osobom koju srećete kroz radnu sredinu. POSAO: Poslovi koji zahtijevaju emocionalni angažman dobro su postavljeni. Neki će općenito izgarati za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne morate se žuriti.

Djevica

LJUBAV: Igrat ćete na kartu zavođenja i isticanja erotike. Istina je da ćete u tome imati stila, pa je uspjeh vjerojatan. POSAO: Mogući pregovori oko jednog sponzoriranja privest će se kraju. Nećete voditi glavnu riječ, ali dogovorit ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete ugodne snove.

Vaga

LJUBAV: Nastavljate sa svojom senzualno zavodljivom fazom kad vam mnoge osobe suprotnog spola padaju pod noge. POSAO: Utjecat ćete na stvari, ljude i događaje više nego što mislite. Niste svjesni koliko vas oponašaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte pokvariti svoj karakter.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete potrošiti više novca nego što ste planirali, a sve s ciljem da nekog impresionirate. Ljubav nema cijenu. POSAO: Vaši saveznici jačaju, a i vi s njima. Danas toga postajete sve svjesniji, a vaše samopouzdanje raste. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne znate dokle možete dogurati.

Strijelac

LJUBAV: Pristat ćete na sve zahtjeve voljene osobe jer ćete i vi misliti isto. Bit će to male slatke brige. POSAO: Pokazat ćete dozu popustljivosti u poslovnim dogovorima. Mogli biste biti malo stroži kako bi postigli veću kontrolu. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete usredotočeni na druge.

Jarac

LJUBAV: Osim opuštenosti kojom zračite, danas ćete pokazati i malo više strasti. Druga strana će to prihvatiti dobro. POSAO: Vjerojatan je mali trošak povezan s luksuzom ili poboljšanjem radnih uvjeta. Možete si to priuštiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki imaju duhovna iskustva.

Vodenjak

LJUBAV: Bježat ćete u svoj svijet mašte i snova pred praznjikavom ljubavnom stvarnošću. Bit će to vaš ventil. POSAO: Možda neke vaše ideje neće biti odmah prihvaćene jer su zasad neprovedive u realnim okvirima. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomirite se s realitetima.

Ribe

LJUBAV: U komunikaciji između vas i voljene osobe sve će veću ulogu igrati mašta i zanimljive ideje koje kao da nisu s ovog svijeta. POSAO: Teško da će vas danas itko moći staviti u neki kalup. Bit ćete zaista posebni u svakom pogledu. ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste kad njegujete prirodnost.

