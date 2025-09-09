Top 40: Najbolja ljetna izdanja s ovogodišnje zagrebačke špice

Zagrebačke ulice ovog ljeta bile su prava modna inspiracija. Na špici su se mogli vidjeti različiti stilovi, od lepršavih haljina i laganih lanenih kombinacija do casual street style outfita s ležernim kompletima. Pastelne i neutralne boje, lagani materijali i zlatni modni detalji dominirali su špicom.

Zagrebačka špica i ove je godine potvrdila da moda ne poznaje stroga pravila, a Zagrepčanke su još jednom pokazale da su prave modne znalke.