IMAX® s hororom 'Prizivanja 4: posljednji obredi' oborio rekord u Hrvatskoj!

Kino dvorane bile su krcate ovog vikenda jer je franšiza „Prizivanja“ s „Posljednji obredima“ nadmašila prethodne rezultate uslijed najjačeg otvaranja horor žanra svih vremena u našoj zemlji. I CineStar IMAX® u Arena Centru ovim je vikendom potvrdio status nezaobilazne destinacije za najveće filmske spektakle jer kao specijalni format bilježi rekordni dolazak posjetitelja za ovaj žanr.

Veliko finale studija New Line Cinema - Prizivanja 4: Posljednji obredi - koji je u distribuciji Blitz filma s prikazivanjem krenuo prije pet dana, već je sada ostvario odličnu gledanost u kinima i može se pohvaliti titulom najvećeg horor debija svih vremena po zaradi na kino blagajnama. Film je do sada pogledalo preko 30 000 gledatelja, a brojke svakim danom rastu.

Publika je posebno birala IMAX® jer ovaj format pruža neusporediv intenzitet horora – najveće platno, kristalno jasna slika i moćan zvuk koji doslovno ‘utjeruje strah u kosti’. Svaka škripa, svaki uzdah i svaki neočekivani prizor u IMAX-u djeluje stvarnije nego ikada prije – baš zato je publika birala ovu dvoranu i oborila rekord.

Zanimljivo je da je ovo posljednji put da će gledatelji uživati u više od 2 milijarde dolara vrijednoj Prizivanja (Conjuring) franšizi u ovom obliku, u režiji veterana franšize Michaela Chavesa i produkciji arhitekata franšize Jamesa Wana i Petera Safrana. “Godinama smo gradili ovu priču oko Warrenovih, i to je omogućilo publici da se istinski poveže s Edom i Lorraine,” rekao je gospodin Safran u poruci. “Element ‘finala’ zasigurno je privukao još širu publiku nego što se očekivalo. Film je pun iznenađenja i drži publiku neprestano u napetosti.“

Kada su James Wan i Peter Safran krenuli raditi prvi film Prizivanja, cilj je bio snimiti jedan vrhunski nadnaravni triler, kakav ljudi dugo nisu imali priliku vidjeti, i time vratiti jedan veliki žanr na zasluženo mjesto. To je bio cilj. Iako su već tada znali da imaju desetke slučajeva Warrenovih koje bi mogli istražiti kasnije, nikada nisu razmišljali o nastavcima ili gradnji franšize. Tada su samo željeli napraviti jedan sjajan film.

Farmiga i Wilson glume uz Miu Tomlinson i Bena Hardyja, koji utjelovljuju kćer Eda i Lorraine, Judy Warren, i njezina dečka Tonyja Speru, dok se Steve Coulter vraća kao otac Gordon. U filmu također glume Rebecca Calder, Elliot Cowan, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy, John Brotherton i Shannon Kook.

„Prizivanja 4: Posljednji obredi“ treba pogledati u kinu, u društvu obožavatelja franšize, a osim veličanstvenog IMAX® koji ujedno i znači najveće platno, vrhunsku rezoluciju i besprijekoran zvuk, preporučujemo i premium formate kao SCREENX® i 4DX®. SCREENX omogućuje kut gledanja od 270 stupnjeva gdje će vas jezivi trenuci okružiti u ključnim momentima, a 4DX nudi preko 10 posebnih efekata, među ostalim kretanja, vode, mirisa…Ulaznice su dostupne na cinestarcinemas.hr