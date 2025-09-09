Jennifer Aniston u monokromatskom kompletu koji laska baš svakome

Jednostavno, ali besprijekorno izdanje kojim privlači poglede gdje god se pojavi

Jennifer Aniston samouvjereno je koračala ulicama njujorškog SoHo kvarta. Slavna glumica iz serije Prijatelji, bila je odlično raspoložena dok je izlazila iz jedne zgrade odjevena u elegantni crni prsluk, hlače trapez kroja i klasične salonke u crnoj boji.

Profimedia

Look je upotpunila avijatičarskim naočalama s narančastim staklima, decentnim zlatnim nakitom i malom crnom torbicom. Njena prepoznatljiva plava kosa bila je savršeno isfenirana, dok je šminku svela na minimum – što je dodatno naglasilo njen prirodan sjaj i mladolik izgled.

Profimedia

Aniston je još jednom pokazala zašto je modna i beauty ikona već desetljećima – jednostavno, ali besprijekorno izdanje kojim privlači poglede gdje god se pojavi.