Jennifer Aniston u monokromatskom kompletu koji laska baš svakome

ČOKOLADNO SMEĐE IZDANJE
Angelina Jolie podsjetila na kultni prizor s premijere i izazovnom prorezu na haljini
Jennifer Aniston samouvjereno je koračala ulicama njujorškog SoHo kvarta. Slavna glumica iz serije Prijatelji, bila je odlično raspoložena dok je izlazila iz jedne zgrade odjevena u elegantni crni prsluk, hlače trapez kroja i klasične salonke u crnoj boji.
Look je upotpunila avijatičarskim naočalama s narančastim staklima, decentnim zlatnim nakitom i malom crnom torbicom. Njena prepoznatljiva plava kosa bila je savršeno isfenirana, dok je šminku svela na minimum – što je dodatno naglasilo njen prirodan sjaj i mladolik izgled.
Aniston je još jednom pokazala zašto je modna i beauty ikona već desetljećima – jednostavno, ali besprijekorno izdanje kojim privlači poglede gdje god se pojavi.