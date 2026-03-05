Tom Ford u Parizu: Vizija jutra poslije hedonističke noći

U minimalističkom, potpuno bijelom prostoru pariškog Pavillon Vendômea, Haider Ackermann je predstavio svoju najnoviju viziju za kuću Tom Ford. Kolekcijom za jesen/zimu 2026. Ready-to-Wear, dizajner je učvrstio svoj smjer, odmičući se od prepoznatljive estetike osnivača i nudeći novo, sofisticirano poglavlje. Umjesto klasične piste, modeli su se slobodno kretali prostorom, miješajući se s publikom i stvarajući intimnu atmosferu stiliziranog performansa.

Novi minimalizam s daškom opasnosti

Kolekcija je donijela spoj korporativnog realizma i jet-set glamura, s jasnim referencama na kasne devedesete. Oštar kroj dominirao je pistom, od prugastih odijela androginih silueta do kaputa s provokativnim prorezima i trapez hlačama. Ackermann se poigrao s materijalima, suprotstavljajući visokosjajnu kožu i prozirne tkanine mekom pletivu i kašmiru. Estetika je mnoge podsjetila na film Američki psiho, donoseći dozu strogoće i napetosti u inače elegantne komade. Paleta boja, temeljena na crnoj, bijeloj i sivoj, oživljena je snažnim akcentima boje žada, grimiza i patlidžana.

Od noćnog života do jutarnje elegancije

Sam Ackermann svoju je viziju opisao kao "jutro poslije", što predstavlja jasan odmak od Fordove ere koja je slavila "noćni život". Njegov pristup je cerebralniji, fokusiran na besprijekorno krojenje i disciplinu. Ta filozofija vidljiva je u svakom komadu, od savršeno skrojenih odijela do haljina koje ističu figuru bez vulgarne eksplicitnosti. To je luksuz koji šapuće, a ne viče, namijenjen zreloj publici koja cijeni trajnu vrijednost i tihu moć dobro dizajnirane odjeće. Reviju su iz prvog reda pratile ikone poput Kate Moss i Daphne Guinness, dok je povratak legendarne Kristen McMenamy na pistu dodatno pojačao nostalgični dojam. Iako su reakcije podijeljene, od oduševljenja do onih koji priželjkuju Fordovu drskost, jedno je sigurno: Haider Ackermann stvara moćan i beskompromisan Tom Ford za novu eru.