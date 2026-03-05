Ljubav cvjeta u ožujku: Provjerite jeste li među pet najsretnijih znakova

Ključni igrač ovog mjeseca je Venera, planet ljubavi, koja svojim ulaskom u vatrenog Ovna obećava uzbudljive preokrete. Otkrijte pripada li vaš znak onima koji mogu očekivati strastvene trenutke, nove veze ili produbljivanje postojećih odnosa

Ožujak 2026. godine donosi vrtlog astroloških promjena koje će unijeti novu dinamiku u naše ljubavne živote. Nakon sanjivog razdoblja, nebo najavljuje buđenje strasti i odlučnosti.

Vatrena Venera i sretni Jupiter donose preokret

Glavni astrološki događaj koji će definirati ožujak je tranzit Venere, koja 6. ožujka ulazi u znak ovna i tamo ostaje sve do kraja mjeseca. Ova energija je sušta suprotnost vladavini riba, umjesto čekanja i maštanja, potiče na akciju, izravnost i hrabro iskazivanje osjećaja. Dodatni vjetar u leđa stiže desetog ožujka, kada Jupiter, planet sreće, kreće direktno u znaku raka, donoseći emocionalnu stabilnost. Za kraj, proljetni ekvinocij 20. ožujka donosi i kraj retrogradnog hoda Merkura, čime prestaju nesporazumi i otvara se put za jasnu komunikaciju u vezama.

Znakovi kojima se smiješi ljubavna sreća

Iako će svi osjetiti promjene, pet znakova zodijaka najbolje će iskoristiti planetarne utjecaje i doživjeti pravi ljubavni procvat.

Ovan

Kao apsolutni favorit mjeseca, ovan ugošćuje Veneru u svom znaku, što ga čini neodoljivim. Od 6. ožujka ovnovi će zračiti magnetskom privlačnošću i samopouzdanjem. Za slobodne pripadnike znaka, ovo je idealno razdoblje za izlaske i nove susrete jer će njihova urođena izravnost biti iznimno atraktivna. Oni koji su u vezi osjetit će ponovno buđenje strasti i želje za avanturom. Partneri će cijeniti njihovu obnovljenu energiju, što će unijeti svježinu u odnos i produbiti ga. Ovo je vrijeme za potpuni osobni i ljubavni preporod.

Lav

Vatrena energija Venere u ovnu savršeno se slaže s temperamentom lavova, donoseći im iznimno dinamičan ljubavni život. Lavovi će se osjećati kao na svom terenu, spremni za druženje i flert. Slobodni će s lakoćom sklapati nova poznanstva i uživati u pažnji koju privlače. Moguća je romansa na nekom putovanju ili kroz brojne društvene aktivnosti. Za lavove u vezi, ovo je vrijeme za iskrene razgovore i postavljanje temelja za budućnost. Zajednički planovi i avanture učvrstit će njihov odnos i dati im osjećaj da su na pravom putu s voljenom osobom.

Strijelac

Strijelci ulaze u jedno od svojih najboljih razdoblja u godini. Venera u ovnu aktivira njihovu petu kuću ljubavi, zabave i romantike, donoseći optimizam i spontanost. Za slobodne strijelce ovo je najbolji dio godine za pronalazak ljubavi; mogu očekivati ulazak u vezu koja će se razvijati nevjerojatnom brzinom, privlačeći osobu sličnih interesa. Onima u vezi vraćaju se lakoća i humor. Ožujak je savršen mjesec za zajedničke hobije ili spontana putovanja koja će osvježiti svakodnevicu i podsjetiti ih zašto su se zaljubili.

Rak

Nakon introspektivnog razdoblja, rakovima stiže veliko olakšanje. Ključan trenutak za njih je deseti ožujak, kada sretni planet Jupiter kreće direktno upravo u njihovom znaku. Ovaj tranzit donosi val optimizma, samopouzdanja i emocionalne sigurnosti. Slobodni rakovi napokon će se osloboditi prošlosti i otvoriti za nove prilike. Pripadnici znaka koji su u vezi osjetit će veći stupanj pripadnosti i sklada. Fokus će biti na domu i stvaranju zajedničke, sigurne budućnosti s partnerom, što će im donijeti duboki unutarnji mir.

Vaga

Budući da je Venera vladarica vaga, njezin tranzit kroz opozitni znak ovna stavlja partnerske odnose u sam centar zbivanja. Slobodne vage privlačit će osobe koje su im potpuna suprotnost: direktne, strastvene i pomalo dominantne. Takvi spojevi mogu rezultirati vrlo uzbudljivim počecima. Za vage u vezi, ovaj tranzit može donijeti povremene žustre rasprave. Ipak, one će služiti raščišćavanju zraka i rješavanju problema koji su dugo bili zanemareni, što će dugoročno poboljšati i ojačati odnos.

Ožujak je mjesec hrabrosti u ljubavi. Energija ovna poziva nas da budemo iskreni, preuzmemo rizik i slijedimo svoje srce bez oklijevanja. Iako je strast u zraku, važno je pripaziti na impulzivnost, barem do 20. ožujka dok Merkur ne krene direktnim hodom. Iskoristite ovu moćnu energiju za prvi korak, iskren razgovor ili jednostavno za unošenje više strasti u postojeći odnos.