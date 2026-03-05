Ljubav cvjeta u ožujku: Provjerite jeste li među pet najsretnijih znakova
Ožujak 2026. godine donosi vrtlog astroloških promjena koje će unijeti novu dinamiku u naše ljubavne živote. Nakon sanjivog razdoblja, nebo najavljuje buđenje strasti i odlučnosti.
Vatrena Venera i sretni Jupiter donose preokret
Glavni astrološki događaj koji će definirati ožujak je tranzit Venere, koja 6. ožujka ulazi u znak ovna i tamo ostaje sve do kraja mjeseca. Ova energija je sušta suprotnost vladavini riba, umjesto čekanja i maštanja, potiče na akciju, izravnost i hrabro iskazivanje osjećaja. Dodatni vjetar u leđa stiže desetog ožujka, kada Jupiter, planet sreće, kreće direktno u znaku raka, donoseći emocionalnu stabilnost. Za kraj, proljetni ekvinocij 20. ožujka donosi i kraj retrogradnog hoda Merkura, čime prestaju nesporazumi i otvara se put za jasnu komunikaciju u vezama.
Znakovi kojima se smiješi ljubavna sreća
Iako će svi osjetiti promjene, pet znakova zodijaka najbolje će iskoristiti planetarne utjecaje i doživjeti pravi ljubavni procvat.
Ovan
Kao apsolutni favorit mjeseca, ovan ugošćuje Veneru u svom znaku, što ga čini neodoljivim. Od 6. ožujka ovnovi će zračiti magnetskom privlačnošću i samopouzdanjem. Za slobodne pripadnike znaka, ovo je idealno razdoblje za izlaske i nove susrete jer će njihova urođena izravnost biti iznimno atraktivna. Oni koji su u vezi osjetit će ponovno buđenje strasti i želje za avanturom. Partneri će cijeniti njihovu obnovljenu energiju, što će unijeti svježinu u odnos i produbiti ga. Ovo je vrijeme za potpuni osobni i ljubavni preporod.
Lav
Vatrena energija Venere u ovnu savršeno se slaže s temperamentom lavova, donoseći im iznimno dinamičan ljubavni život. Lavovi će se osjećati kao na svom terenu, spremni za druženje i flert. Slobodni će s lakoćom sklapati nova poznanstva i uživati u pažnji koju privlače. Moguća je romansa na nekom putovanju ili kroz brojne društvene aktivnosti. Za lavove u vezi, ovo je vrijeme za iskrene razgovore i postavljanje temelja za budućnost. Zajednički planovi i avanture učvrstit će njihov odnos i dati im osjećaj da su na pravom putu s voljenom osobom.
Strijelac
Strijelci ulaze u jedno od svojih najboljih razdoblja u godini. Venera u ovnu aktivira njihovu petu kuću ljubavi, zabave i romantike, donoseći optimizam i spontanost. Za slobodne strijelce ovo je najbolji dio godine za pronalazak ljubavi; mogu očekivati ulazak u vezu koja će se razvijati nevjerojatnom brzinom, privlačeći osobu sličnih interesa. Onima u vezi vraćaju se lakoća i humor. Ožujak je savršen mjesec za zajedničke hobije ili spontana putovanja koja će osvježiti svakodnevicu i podsjetiti ih zašto su se zaljubili.
Rak
Nakon introspektivnog razdoblja, rakovima stiže veliko olakšanje. Ključan trenutak za njih je deseti ožujak, kada sretni planet Jupiter kreće direktno upravo u njihovom znaku. Ovaj tranzit donosi val optimizma, samopouzdanja i emocionalne sigurnosti. Slobodni rakovi napokon će se osloboditi prošlosti i otvoriti za nove prilike. Pripadnici znaka koji su u vezi osjetit će veći stupanj pripadnosti i sklada. Fokus će biti na domu i stvaranju zajedničke, sigurne budućnosti s partnerom, što će im donijeti duboki unutarnji mir.
Vaga
Budući da je Venera vladarica vaga, njezin tranzit kroz opozitni znak ovna stavlja partnerske odnose u sam centar zbivanja. Slobodne vage privlačit će osobe koje su im potpuna suprotnost: direktne, strastvene i pomalo dominantne. Takvi spojevi mogu rezultirati vrlo uzbudljivim počecima. Za vage u vezi, ovaj tranzit može donijeti povremene žustre rasprave. Ipak, one će služiti raščišćavanju zraka i rješavanju problema koji su dugo bili zanemareni, što će dugoročno poboljšati i ojačati odnos.
Ožujak je mjesec hrabrosti u ljubavi. Energija ovna poziva nas da budemo iskreni, preuzmemo rizik i slijedimo svoje srce bez oklijevanja. Iako je strast u zraku, važno je pripaziti na impulzivnost, barem do 20. ožujka dok Merkur ne krene direktnim hodom. Iskoristite ovu moćnu energiju za prvi korak, iskren razgovor ili jednostavno za unošenje više strasti u postojeći odnos.