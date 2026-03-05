403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'

Žena.hr
5. ožujka 2026.
Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jučer su na spojevima u 'Gospodinu Savršenom' bile Jelena i Antonela - prva s Karlom, što je sanjala od prvog dana, a druga s Petrom

Večeras je cocktail party, a Antonela je opuštena, nasmiješena i oduševljena svojim spojem. Lara priznaje da je ljubomorna, no Nuša bez zadrške kaže: „Nisam ljubomorna jer Antonelu ne gledam kao konkurenciju.“

Nuša je uvjerena da će Antoneli sada narasti ego. „Ona priča da ja nemam konekcije s Petrom, a mislim da smo svi vidjeli da imam. Inače mi je svejedno i ne gledam je kao konkurenciju jer mislim da smo dosad vidjeli da Petar stvara konekciju s mlađim djevojkama“, rekla je dok Antonela smatra: „Ne znam kako mene druge djevojke doživljavaju, možda imaju negativno mišljenje o meni. Ni u stvarnom životu te ne može svatko voljeti, to ne očekujem ni u kući.“

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'
RTL

Marko je obznanio novu veliku promjenu. „Na pola ste vašeg uzbudljivog i jedinstvenog iskustva koje zovemo 'Gospodin Savršeni'. Ovo će biti prvi cocktail party, a kasnije i prva ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga. Međutim, dobro razmislite jer ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu.“

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'
RTL

„Mislim da većini cura odgovara što više nema timova. Ne znam, mislim da trebam dati šansu i Karlu, ali mislim da će na kraju ipak biti Petar“, kaže Žaklina, a Nuša nastavlja: „Mislim da svaka svaku vidi kao konkurenciju jer je sada i svaka djevojka na dva stolca. Jaka je konkurencija na obje strane.“

Petar se jako razveselio 'svojim djevojkama', kao i one njemu, a potom ih je pitao kako im se čini što više nema timova. Zaključili su da je to najpoštenije i sve su djevojke jedva čekale razgovor nasamo, a Karlo zagonetno najavljuje: „Mislim da će biti jako zanimljivo na ceremoniji ruža i da će biti puno pogleda i nejasnoća.“

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'
RTL

Koje će djevojke prve dobiti priliku za razgovor Savršenima i možda biti sigurne i prije ceremonije ruža - pogledajte odmah na platformi Voyo. Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'GOSPODIN SAVRŠENI'
Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'