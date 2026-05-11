Svi su primijetili ogromnu promjenu: Evo zašto Kirsten Dunst danas izgleda drugačije

Mnogi se još sjećaju izdanja glumice Kirsten Dunst s dodjele nagrada Emmy u rujnu 2018. godine. Tada je, samo četiri mjeseca nakon rođenja prvog sina, oduševila javnost u elegantnoj tamnoplavoj Schiaparelli haljini s dubokim, odvažnim dekolteom. Godinama kasnije, njezin je stil postao znatno suptilniji, a dekolte manje naglašen, što je potaknulo pitanja o razlozima te promjene. Odgovor se, čini se, krije u majčinstvu i novom, zdravijem pogledu na vlastito tijelo. Te večeri na dodjeli Emmyja, Kirsten se pojavila uz zaručnika i kolegu Jesseja Plemonsa, a bio je to njihov prvi službeni izlazak u javnost otkako su postali roditelji. Njezina haljina, koja je isticala bujne obline, privukla je veliku pažnju medija koji su pisali o "blistavom izgledu" i "holivudskom glamuru" nove majke. Bio je to trenutak koji je potvrdio njezin status zvijezde koja bez problema balansira karijeru i privatni život. No, iza kulisa, stvari su bile daleko od glamuroznih. Glumica je kasnije priznala koliko joj je povratak na posao bio težak.

Nakon rođenja prvog sina Ennisa Howarda 2018. te drugog, Jamesa Roberta 2021., Dunst je otvoreno progovorila o pritiscima s kojima se suočavaju žene u Hollywoodu. Umjesto da se podvrgne strogim dijetama i napornim treninzima, odabrala je drugačiji put. Objasnila je kako je odrastanje pred kamerama imalo i svojih prednosti jer je razvila zdravu perspektivu o glumačkom poslu i izgledu. Priznala je da je bilo trenutaka frustracije. Povratak na snimanje serije 'On Becoming a God in Central Florida' samo pet mjeseci nakon porođaja opisala je kao "najteži posao koji je ikada radila". Bila je toliko iscrpljena da je, kako kaže, plakala svojoj svekrvi, a navečer bi u krevetu jela sendvič s tunom dok je učila desetke stranica teksta za idući dan snimanja. Promjena u izgledu Kirsten Dunst stoga nije misterij, već prirodna pojava kao posljedica majčinstva te svjesna odluka žene i majke koja je odbacila nerealna očekivanja industrije i jednostavno prihvatila svoje tijelo takvim kakvo je. Svojim je stavom poslala snažnu poruku o prihvaćanju tijela onakvog kakvo jest, stavljajući vlastitu dobrobit i obitelj ispred holivudskih standarda.