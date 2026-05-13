U trenu podižu outfit: I ovog proljeća nosimo prsluke, ovo su najljepši

Prsluci inspirirani krojem odijela i ovog su proljeća među najpoželjnijim modnim komadima. Elegantni, minimalistički i vrlo svestrani, već nekoliko sezona ne silaze s modne scene, a ove ih godine viđamo posvuda – od poslovnih kombinacija do ležernijih dnevnih outfita. Nekada rezervirani isključivo za klasična odijela, danas se nose kao statement komad koji svakom looku daje dozu sofisticiranosti.

Ovi chic prsluci savršeno se uklapaju u poslovnu garderobu jer djeluju dotjerano i elegantno, a pritom su odlična alternativa klasičnim košuljama i topovima. Mnoge trendseterice nose ih samostalno, zakopčane poput topa, uz široke poslovne hlače i mokasinke za moderan office look. Jednako dobro izgledaju i ispod oversized sakoa, posebno u monokromatskim kombinacijama koje uvijek djeluju profinjeno i skupocjeno.

Osim za posao, prsluci u stilu odijela odličan su izbor i za svakodnevne proljetne outfite. Lako se kombiniraju s trapericama, tenisicama ili sandalama, a upravo ta kombinacija elegancije i ležernosti razlog je zašto ih modne influencerice toliko vole. U neutralnim nijansama poput bijele, bež, sive ili crne djeluju bezvremenski, dok pastelni modeli unose svježinu i proljetni vibe u garderobu.

Popularnost ovog trenda potvrđuju i brojne high street kolekcije pa se chic prsluci mogu pronaći u ponudi brojnih brendova, od COS-a do Zare i Manga. Bez obzira nosite li ih u elegantnim poslovnim kombinacijama ili uz omiljene traperice za kavu u gradu, jedno je sigurno – prsluci inspirirani odijelima i ovog su proljeća jedan od najpoželjnijih modnih komada. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne ponude.

COS - 99 €

COS - 89 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 39,99 €

Mango - 45,99 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 19,95 €

Zara - 29,95 €