Sretan Uskrs! 50 fotografija uskrsnog doručka naših čitatelja - svi stolovi su prekrasni na svoj način

Uskrsno jutro u hrvatskim domovima već desetljećima ima poseban miris i toplinu koju je teško opisati bez da se osjeti. To je vrijeme okupljanja, tradicije i jednostavnih, ali bogatih okusa koji se prenose s generacije na generaciju. Nakon uskrsnog bdijenja i blagoslova jela, obitelji se okupljaju oko stola koji je središte cijele proslave.

Sudeći po fotografijama koje su nam čitatelji poslali na Facebook stranicu Žena.hr, uskrsni doručak i dalje vjerno prati stare običaje, ali uz poneku osobnu notu svake obitelji. Glavnu ulogu imaju kuhana šunka, mladi luk i pisanice - koje su u nekim domovima prava mala umjetnička djela. Od tradicionalnog bojanja u ljuskama luka do modernih tehnika ukrašavanja, svaka pisanica nosi svoju priču.

Na nekim fotografijama vidljive su i dodatne delicije: rotkvice, sir, hren i kolači. No, bez obzira na razlike, jasno je da je srž uskrsnog doručka ista - zajedništvo i radost dijeljenja.

Na kraju, nije presudno koliko je stol bogat, već tko za njim sjedi. Uskrsni doručak nije samo obrok, to je trenutak kada se zastane, zahvali i podijeli radost s najbližima.

