Spektakularna revija Caroline Herrere: Glamurozni krojevi, volani i žarke boje

Kolekcija Carolina Herrera za proljeće/ljeto 2026, predstavljena na Madrid Fashion Weeku, pokazala je kreativnu smionost Wesa Gordona i odala počast sofisticiranoj ženskoj silueti po kojoj je kuća poznata. Revija održana na Plaza Mayor bila je spoj tradicije i suvremenog izraza, ali i oda Madridu i lokalnom zanatu.

Kolekciju su obilježili raskošni volumeni, vibrantne boje, floralni motivi i ručno izrađeni detalji. Gordon se poigrao kontrastima – klasičnog i dramatičnog, prigušenih tonova i iznenađujućih akcenata, strukturiranog i fluidnog. Rezultat je show koji je više od same mode: manifest zanatske izvrsnosti i suvremenog glamura.