Ralph Lauren minimalističkom kolekcijom najavio tri boje koje će se nositi sljedeće sezone

Ralph Lauren je na ovogodišnjem New York Fashion Weeku predstavio svoju kolekciju za proljeće/ljeto 2026., kombinirajući minimalističke siluete i upečatljive boje. Revija je oduševila sve prisutne: kreacije u crvenoj, bijeloj i crnoj boji, uz povremene pruge i cvjetne motive, bile su u fokusu. Kolekcija spaja muške i ženske elemente – jakne nošene preko grudnjaka, lepršave haljine i široke hlače – dok dodatke čine veliki šeširi, masivni nakit i torbe s teksturom. Ralph Lauren je ovom revijom pokazao kako spoj klasične elegancije i modernih modnih detalja može stvoriti sofisticirani, ali nosivi ljetni look.