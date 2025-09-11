ZA TOPLIJI DOM
TJEDAN MODE U NEW YORKU
Ralph Lauren minimalističkom kolekcijom najavio tri boje koje će se nositi sljedeće sezone
11. rujna 2025.
Ralph Lauren je na ovogodišnjem New York Fashion Weeku predstavio svoju kolekciju za proljeće/ljeto 2026., kombinirajući minimalističke siluete i upečatljive boje. Revija je oduševila sve prisutne: kreacije u crvenoj, bijeloj i crnoj boji, uz povremene pruge i cvjetne motive, bile su u fokusu. Kolekcija spaja muške i ženske elemente – jakne nošene preko grudnjaka, lepršave haljine i široke hlače – dok dodatke čine veliki šeširi, masivni nakit i torbe s teksturom. Ralph Lauren je ovom revijom pokazao kako spoj klasične elegancije i modernih modnih detalja može stvoriti sofisticirani, ali nosivi ljetni look.
