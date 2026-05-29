Ponos Zagreba: Vozačice tramvaja uljepšavaju život putnika

Vozačice tramvaja u Zagrebu već desetljećima predstavljaju važan dio gradskog prijevoza i svakodnevnog života grada. Iako je taj posao nekada bio gotovo isključivo muško zanimanje, danas sve više žena upravlja tramvajima i pokazuje kako odgovornost, preciznost i smirenost nisu vezani uz spol, nego uz znanje i profesionalnost.

Njihov rad počinje vrlo rano, često prije nego što se grad probudi. Vozačice svakodnevno prevoze tisuće putnika kroz gužve. Ovaj posao zahtijeva veliku koncentraciju, dobru procjenu situacije i strpljenje, posebno u užurbanim dijelovima grada i tijekom špice.

Mnoge građane upravo su vozačice tramvaja naučile koliko osmijeh i ljubazna riječ mogu uljepšati dan. Putnici ih često pamte po smirenosti i profesionalnom odnosu, čak i u stresnim situacijama. Osim što voze tramvaje, one predstavljaju lice javnog prijevoza i svakodnevno komuniciraju s ljudima različitih generacija. Mnogi građani kažu i kako vozačice voze mnogo smirenije i nekako nježnije, pa je vožnja ugodnija.

Njihova prisutnost u ovom zanimanju važna je i zbog rušenja stereotipa. One pokazuju mladim djevojkama da mogu birati bilo koji posao koji žele, bez obzira na tradicionalne podjele. Vozačice tramvaja tako nisu samo djelatnice javnog prijevoza, nego i simbol promjena, ravnopravnosti i modernog grada koji cijeni rad, odgovornost i predanost.