Jennifer Aniston slavi 57. rođendan, a izgleda savršeno: Ovo je tajna njezine linije

Slavna Rachel iz 'Prijatelja', odnosno Jennifer Aniston, danas slavi 57. rođendan, no to se po njenoj figuri nikad ne bi reklo

Jennifer Aniston jedna je od najpoznatijih televizijskih zvijezda svoje generacije. Rođena je 11. veljače 1969. u Los Angelesu, u obitelji glumaca - njezin otac John Aniston bio je poznat po ulozi u seriji "Days of Our Lives". Odrasla je u New Yorku, gdje je pohađala prestižnu školu za scenske umjetnosti Fiorello H. LaGuardia i rano razvila interes za glumu.

Svjetsku slavu stekla je ulogom Rachel Green u kultnoj televizijskoj seriji "Prijatelji" (1994. - 2004.), koja joj je donijela brojne nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, te status modne i pop-kulturne ikone. Nakon završetka serije uspješno je nastavila filmsku karijeru, posebno u romantičnim komedijama i dramama, kao što su "Marley & Me", "The Break-Up", "Cake" i "We’re the Millers".

Osim glume, Aniston se bavi produkcijom te je suosnivačica producentske kuće Echo Films. Poznata je po profesionalnosti, dugovječnoj karijeri i sposobnosti da ostane relevantna u industriji zabave više od tri desetljeća. Godine 2019. vratila se televiziji u hvaljenoj seriji "The Morning Show". Jennifer Aniston i danas slovi za jednu od najutjecajnijih i najomiljenijih glumica Hollywooda.

Što se tiče ljubavnog života, Jenniferina najpoznatija veza bila je s glumcem Bradom Pittom. Par se upoznao 1998., vjenčao 2000. godine i bio poznat kao “zlatni holivudski par”. Njihov brak završio je razvodom 2005., a razlaz je izazvao golemu medijsku pažnju, osobito zbog Pittove kasnije veze s Angelinom Jolie, s kojom je navodno prevario Jennifer.

Nakon razvoda, Jennifer Aniston bila je u nekoliko zapaženih veza, među kojima su one s glumcima Vinceom Vaughnom i Johnom Mayerom, no nijedna nije rezultirala dugotrajnim brakom. Godine 2011. započela je vezu s glumcem i scenaristom Justinom Therouxom. Zaručili su se 2012., vjenčali 2015., ali su 2018. objavili da se razilaze, naglasivši da su ostali u prijateljskim odnosima.

U studenom 2025. Aniston je priznala vezu s pet godina mlađim hipnoterapeutom Jimom Curtisom (50). Unatoč čestim nagađanjima medija, Jennifer nema djece i više je puta isticala da osobna sreća ne mora nužno uključivati brak ili majčinstvo. Poznata je po tome što svoj privatni život nastoji držati podalje od javnosti te se fokusira na karijeru, prijateljstva i osobni razvoj. A jedna od velikih strasti joj je vježbanje. Upravo redovitom treningu i prehrani Jen može zahvaliti na svojoj besprijekornoj liniji.

"Bez obzira na to koliko ima vremena ili koliko je pritiskaju poslovne obveze, Jennifer zna cijeniti vježbanje", kaže Dani Coleman, koja glumicu trenira već pet godina. Prema njezinim riječima, Aniston razumije da je barem malo kretanja svaki dan bolje nego ništa. Upravo zato toliko voli P.volve, jedinstveni fitness program koji je razvio trener Stephen Pasterino, a koji se fokusira na prirodno kretanje tijela i aktivaciju dubokog stabilizacijskog sustava.

Na pitanje postoji li nešto što fanovi ne znaju o Jennifer, Coleman odgovara: "Obožava zahtjevne treninge. Jedino što tijekom naših treninga zasjenjuje njezinu radnu disciplinu jest njezin humor i skromnost." Tako je pohvalila slavnu klijenticu trenerica, koja je ujedno i potpredsjednica tvrtke P.volve, čije je zaštitno lice sama Jennifer. Istodobno priznaje da, naravno, postoje dani kada se slavnoj Rachel iz "Prijatelja" jednostavno ne da vježbati.

Redovito vježbanje, naravno, mora ići ruku pod ruku sa zdravom prehranom. Bez nje bi se vjerojatno borila s neželjenim masnim naslagama. Jennifer rado odlazi u restorane, ali uvijek pazi što jede. To potvrđuje i činjenica da je objavila kuharicu pod nazivom "Kuhamo s Clydeom", u kojoj ima i nezdravijih obroka koji su, kako kaže Jen, za njezinu dušu.

Neizostavan dio njezina životnog stila su i redovite šetnje sa psima te meditacija. Glumica visoka 165 cm dan započinje čašom tople vode s limunom, a za doručak rado bira smoothie, avokado ili jaja. "Naučila sam ih pripremati na nekoliko različitih načina", pohvalila se Jennifer. I još jedan savjet ove zvijezde: "Zobenu kašu radim s tučenim bjelanjcima. Dodajem ih neposredno prije nego što se kaša skuha - daju joj dodatne proteine i prozračnu teksturu koja je zaista ukusna", otkrila je glumica.