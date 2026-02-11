403 Forbidden

NAJMISTIČNIJI DAN

Datum moćne energije: Što nas čeka ovog petka 13. i trebamo li se brinuti?

Ana Ivančić
11. veljače 2026.
Datum moćne energije: Što nas čeka ovog petka 13. i trebamo li se brinuti?
Shutterstock
Umjesto da petak, 13. veljače 2026. dočekamo sa strepnjom, možemo ga vidjeti kao poziv na buđenje. Astrološki i numerološki, to je dan velike energetske snage, idealan za preuzimanje odgovornosti, suočavanje s istinom i postavljanje temelja za budućnost. To je prilika da strah od nepoznatog zamijenimo hrabrošću za stvaranje novog početka

Gotovo da ne postoji datum u zapadnoj kulturi koji izaziva toliko nelagode, praznovjernih rituala i tihog opreza kao petak 13. Za mnoge je to dan kada se crne mačke izbjegavaju u širokom luku, ogledala čuvaju od lomljenja, a važne odluke odgađaju za "sigurniji" termin. Međutim, sljedeći petak 13., koji nas očekuje 13. veljače 2026. godine, donosi daleko složeniju priču. Umjesto jednostavne prijetnje lošom srećom, astrološki i numerološki pokazatelji upućuju na dan iznimne energetske snage, dan koji bi mogao biti velika prekretnica, a ne samo povod za strah.

Korijeni drevnog straha

Strah od petka trinaestog toliko je raširen da ima i svoje ime - paraskevidekatriafobija. No, odakle potječe ta duboko ukorijenjena averzija? Priča nije jednostavna, već je spoj drevnih mitova, religijskih narativa i povijesnih događaja. Jedno od najpoznatijih tumačenja seže u kršćanstvo; na Posljednjoj večeri bilo je trinaest osoba, a trinaesti gost, Juda Iškariotski, izdao je Isusa, koji je potom razapet na Veliki petak. Spoj dana u tjednu i broja stvorio je moćan simbol nesreće.

Sličan motiv nalazimo i u nordijskoj mitologiji. Prema legendi, dvanaest bogova priredilo je gozbu u Valhali, na koju je nepozvan upao trinaesti gost, varalica Loki. Njegov dolazak doveo je do smrti Baldera, boga radosti i svjetlosti, te je svijet gurnuo u tamu i žalost. Broj dvanaest se kroz povijest smatrao simbolom savršenstva i potpunosti: dvanaest je mjeseci u godini, dvanaest znakova zodijaka, dvanaest apostola i dvanaest plemena Izraela. Broj trinaest, koji dolazi nakon njega, narušava taj sklad i unosi element kaosa i nepredvidljivosti.

Povijest je dodatno zacementirala lošu reputaciju ovog datuma. Možda i najpoznatiji događaj zbio se u petak, 13. listopada 1307. godine, kada je francuski kralj Filip IV. naredio masovna uhićenja i mučenja vitezova templara, moćnog i bogatog reda koji je time bio praktički uništen. Iako povjesničari napominju da je povezivanje ovog događaja s praznovjerjem vjerojatno nastalo znatno kasnije, ono je postalo neizostavan dio folklora o petku trinaestom.

Što nam donosi 13. veljače 2026. godine?

Dok nas povijest i pop-kultura uče oprezu, pogled u zvjezdano nebo za 13. veljače 2026. otkriva sasvim drukčiju sliku. Taj dan obilježen je iznimno rijetkim i snažnim astrološkim tranzitima koji najavljuju vrijeme za ozbiljnu transformaciju, a ne za prizemni strah. Upravo na taj dan, Saturn, planet discipline, strukture i karme, napušta sanjivi znak Riba i ulazi u vatrenog Ovna. To označava početak novog dvoipolgodišnjeg ciklusa koji donosi energiju akcije, hrabrosti i novih početaka, ali i suočavanja s posljedicama vlastitih djela.

Ovaj tranzit dodatno je pojačan konjunkcijom Saturna i Neptuna, što je povijesni događaj koji se zbiva otprilike svakih 36 godina. Ta konjunkcija simbolizira "prizemljenje snova" ili suočavanje ideala s grubom stvarnošću. To je vrijeme kada iluzije nestaju i kada smo prisiljeni graditi na čvrstim, realnim temeljima. Uz Mjesec u ozbiljnom Jarcu, fokus će biti na dugoročnim ciljevima i odgovornosti.

Numerologija također nudi fascinantan uvid. Zbrojem znamenki datuma (1+3+2+2+0+2+6 = 16; 1+6 = 7) dobivamo broj sedam. U numerologiji, sedam je broj duhovnosti, introspekcije, analize i potrage za istinom. To sugerira da ovaj dan nije namijenjen vanjskoj buci, već unutarnjem radu i učenju. Sama 2026. godina je u znaku broja jedan (2+0+2+6 = 10; 1+0 = 1), broja novih početaka i individualnosti.

Broj 13: prokletstvo ili simbol preobrazbe?

Nasuprot uvriježenom mišljenju, broj trinaest u mnogim duhovnim tradicijama nije nesretan, već iznimno moćan. U numerologiji se smatra karmičkim brojem koji simbolizira transformaciju, naporan rad i uklanjanje starih prepreka kako bi se izgradilo nešto novo i trajno. Njegova energija povezana je s brojem četiri (1+3=4), koji predstavlja stabilnost, red i čvrste temelje.

U tarotu, karta broj trinaest je Smrt, no ona rijetko simbolizira fizičku smrt. Umjesto toga, ona označava kraj jednog ciklusa, duboku preobrazbu i nužnost otpuštanja starog kako bi se napravilo mjesta za novo. Slično tome, drevne kulture povezivale su broj trinaest sa ženstvenošću i prirodnim ciklusima, jer godina ima trinaest lunarnih ciklusa. Zanimljivo je da se u nekim kulturama, poput talijanske, trinaest smatra sretnim brojem. Izraz fare tredici (doslovno "napraviti trinaest") znači "osvojiti jackpot".

