Gigi Hadid otvorila spektakl Ralpha Laurena u New Yorku: Jesen će biti u znaku romantike

Nakon više od pet desetljeća u modi, Ralph Lauren i dalje dizajnira s istom strašću prema avanturi. Na reviji za jesen 2026. svoju je slavnu publiku poveo na zamišljeno putovanje u englesko selo - u svijet gdje se romantika susreće sa snagom, a tradicija dobiva moderan sjaj.

U raskošnom ambijentu beaux-arts zgrade Clock Tower na Manhattanu, među velikim platnima romantičnih pejzaža i antiknim stolicama, manekenke raspuštene kose koračale su po bogatim tepisima. U prvom redu sjedile su Anne Hathaway, Lana Del Rey, Lili Reinhart i Ariana DeBose, svjedočeći kolekciji koja slavi bezvremenski stil žene “koju ne definira vrijeme”.

Lauren je spojio luksuzne tkanine u zemljanim tonovima - tvid, vunu, baršun - s metalik detaljima. Gigi Hadid otvorila je reviju u vunenom korzetiranom topu i maksi suknji naglašenoj srebrnim lancem, dok su druge manekenke nosile metalik broševe, pojaseve od lanaca i diskretne detalje nalik oklopu Jeanne d’Arc. Lančana košulja koja je provirivala ispod tvida, uparena s kožnim hlačama i maramom, bila je suvremena interpretacija ženske snage. Usprkos blještavim akcentima, kolekcija je ostala vjerna Laurenovim potpisima: jahačke čizme, besprijekorno krojenje i romantične bluze visokih ovratnika. Dizajner koji nikada nije slijedio trendove, već ih stvarao, još jednom je pokazao kako izgleda američki luksuz s globalnim utjecajem.