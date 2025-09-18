Ovih 15 izdanja sa špice dokaz je da Zagrepčanke obožavaju odijela i komplete

Zagrebačke ulice ovog ljeta bile su pravi modni raj za ljubitelje odijela i elegantnih kompleta. Na špici su se mogli vidjeti razni stilovi – od klasičnih krojeva u neutralnim tonovima, preko modernih varijacija s neočekivanim detaljima, do ležernijih kombinacija s trendovskim dodacima. Lagani materijali, pastelne nijanse i diskretni zlatni detalji dominirali su među lookovima.

Zagrebačka špica i ove je godine pokazala da moda ne poznaje stroga pravila, a Zagrepčanke su još jednom dokazale da su prave znalke kada je riječ o elegantnom i sofisticiranom stilu.