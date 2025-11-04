Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'

Žena.hr
4. studenoga 2025.
Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'
RTL
Tko će osvojiti na prvu, a tko se neće snaći najbolje, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.20 sati na RTL-u

Nakon što su dvojica farmera dobila dovoljan broj pisama i priliku da upoznaju svoje dame koje su im pisale, slijedi nastavak!

Anita Martinović i njezina škrinjica spremni su i ostatku šarmera priopćiti vijesti – i dobre i loše.

Emocija neće nedostajati, kao i suza – što zbog sreće, što zbog razočaranja.

Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'
RTL

„Htio bih ostati ovdje“, poručit će jedan farmer kad mu potonu sve lađe, priznavši da ga život nije mazio, „Naviknuo sam!“

A nakon što gledatelji doznaju tko sve prolazi dalje, vrijeme je da upoznaju i dame, koje stižu iz svih kutova Lijepe Naše ali i svijeta, pune očekivanja.

I dok će neke poručiti kako su spremne za nova prijateljstva i još jedno životno iskustvo, neke će jasno dati do znanja da su došle po ono što traže jer su same sebi – najbolje!

„Konkurencije za mene nema dok neka osoba ne izgleda kao ja i ne razmišlja kao ja“,  poručit će samouvjereno jedna dama.

Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'
RTL

„Mislim da ćemo se morati svađati“, zaključit će druga kad vidi da se za njezinog farmera borba itekako zahuktala.

Tko će osvojiti na prvu, a tko se neće snaći najbolje, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.20 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LJUBAV JE NA SELU'
Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'