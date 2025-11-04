Horoskop za srijedu: Bikovi će teško surađivati na poslu, rakovi su nervozni

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Vi nikako da se probudite i sagledate realitete. Tako će biti i danas. Ugodnije vam je samozavaravanje. POSAO: Vaši mali koraci kojim mislite prijeći jednaku udaljenost ka velikom cilju sve su sporiji. Potražite pomoć. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o svemu.

Bik

LJUBAV: Očekujte da će vam voljena osoba danas biti u isto vrijeme i osjetljiva i agresivna. Morat ćete balansirati. POSAO: Teško ćete se nositi u suradnji s drugima. Ipak, imajte na pameti da ne možete sami. Nađite kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite tolerantniji.

Blizanci

LJUBAV: Vaša potreba da se emotivno izrazite bit će sve jača, pa ćete partneru šaputati nježne riječi. POSAO: Pokazat ćete se ne samo kao odličan djelatnik, nego i kao sjajan savjetnik za svaku vrstu posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Neke stvari dolaze na svoje mjesto.

Rak

LJUBAV: Odlična suradnja između vas i partnera potaknut će vas da osmislite prelijepo zajedničko vrijeme. POSAO: Preuzet ćete odgovornost za jedan posao u sportskom stilu. Trudit ćete se biti fair play igrač. ZDRAVLJE&SAVJET: Male prolazne nervoze.

Lav

LJUBAV: Neće biti značajnijih pomaka u vašem ljubavnom životu u odnosu na jučer. Bit će vam čak pomalo dosadno. POSAO: Nastojat ćete skupiti nova iskustva i uklopiti ih u svoj poslovni plan. Postavljat ćete nova pitanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte grlo.

Djevica

LJUBAV: Danas se poboljšava komunikacija između vas i voljene osobe ili između vas i osoba suprotnog spola. POSAO: Vrlo vješto vi ćete surađivati sa svima oko sebe, ali u dubini duše nećete biti zadovoljni postignućima. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će bolje.

Vaga

LJUBAV: Usuglašavat ćete emotivne potrebe s voljenom osobom. Za to će vam trebati malo strpljenja. POSAO: Nikako vam se ne radi, osim ako niste umjetnik. Najradije biste zbrisali s posla. Neki će to i učiniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Škorpion

LJUBAV: Partner bi vas mogao uvući u svoj mali labirint strasti gdje zaista ima svega. Pazite da ne pretjerujete u istom. POSAO: Današnji dan mogao bi donijeti analiziranje mogućnosti financijskih ulaganja. Bit će to prava šuma raznih opcija. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne propuštajte detalje.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je još jedan dan s povećanim čežnjama i jačom sentimentalnošću. Neće vam biti uzvraćeno. POSAO: Današnji radni dan proteći će mirno i u stabilnom atmosferi. Kolege će vas podržavati i prihvaćati vaše ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

Jarac

LJUBAV: Otpustit ćete svoje čežnje i pokušati se fokusirati na svakodnevicu. Bit ćete skromniji u ljubavnim očekivanjima. POSAO: Preciznost i jasnoća kojom ćete danas razriješiti jednu poslovnu zagonetku mnogima će izmamiti osjećaj divljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Zdravi ste.

Vodenjak

LJUBAV: Cijenit ćete male stvari i to ćete u svakom trenutku pokazivati voljenoj osobi. Bit će ovo ugodan običan dan za dvoje. POSAO: Imate otvorena vrata za razne poslovne mogućnosti. Na vama je da birate u skladu sa svojim kriterijima. ZDRAVLJE&SAVJET: Odlično ste.

Ribe

LJUBAV: Jedna stara ljubav neočekivano će se pojaviti ili javiti. To će vas malo raznježiti, ali ni malo udaljiti od sadašnjeg partnera. POSAO: Mogli biste briljirati u onim najsuptilnijim poslovima. S lakoćom ćete prepoznavati svaki detalj. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljivi snovi.