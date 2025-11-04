Stylish i cozy: Jakne s umjetnim krznom dominiraju zimskim trendovima

Ako tražiš jaknu koja će te grijati, ali i podići svaku kombinaciju, ove zime biraj modele ukrašene umjetnim krznom. Elegantne, svestrane i uvijek stylish – ove jakne dokaz su da moda i funkcionalnost mogu savršeno ići zajedno

Osim bundi i popularnih teddy jakni, ove zime u središte pozornosti dolaze jakne ukrašene umjetnim krznom. Riječ je o modelima koji uspješno spajaju funkcionalnost i stil – dovoljno su tople da podnose i najhladnije dane, a istovremeno unose dašak luksuza u svakodnevne kombinacije. Umjetno krzno tako postaje ključni detalj sezone, ističući ovratnike, rubove rukava ili unutarnju podstavu klasičnih zimskih krojeva.

Jakne s krznom ove zime dolaze u najrazličitijim varijantama: od robusnih avijatičarskih modela u brušenoj ili glatkoj koži, do ženstvenih krojeva koji prate liniju tijela i naglašavaju siluetu. Posebno su tražene one u neutralnim tonovima poput bež, krem i karamel nijansi, ali i u zagasitim zemljanim bojama koje se lako uklapaju u jesensku i zimsku garderobu. Upravo zbog svoje svestranosti, ovakve jakne mogu biti središnji komad svakog outfita – bilo da se kombiniraju s trapericama i čizmama za ležeran izgled ili preko haljine i čizama na petu za sofisticiran večernji stil.

Jedna od najvećih prednosti jakni ukrašenih umjetnim krznom njihova je prilagodljivost. Uz klasičan džemper i traperice izgledaju opušteno, dok u spoju s elegantnim hlačama i kožnim čizmama stvaraju dojam profinjenosti. Mogu se nositi i uz vunene kape, rukavice i torbe u tonovima prirodnih materijala, čime cijela kombinacija dobiva bezvremenski zimski šarm.

U nastavku donosimo i high street favorite – najljepše jakne s umjetnim krznom iz aktualnih kolekcija koje će te grijati, ali i osigurati da svaka zimska kombinacija izgleda elegantno i chic.

