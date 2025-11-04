Poznati zagrebački frizerski salon Living Room proslavio 10. rođendan

Living Room je danas mnogo više od frizerskog salona; to je mjesto okupljanja, dijeljenja priča, problema, suza i smijeha, ali i mjesto iz kojeg se uvijek izlazi s dobrom frizurom i još boljim osjećajem

Sinoć je u ugodnoj i veseloj atmosferi Holographic Spacea obilježena deseta godina poznatog frizerskog salona - Living Room - deset godina kreativnosti, razgovora, inspiracije i zajedništva koje je ovaj salon učinilo jednim od najposebnijih mjesta u Zagrebu.

Marko Listeš-Marin, vlasnik salona i Redken worldwide edukator, održao je govor u kojem je zahvalio kolegama, prijateljima i obitelji. Prisjetio se svojih početaka, puta kroz frizersku profesiju i transformacije salona koji je, kako sam kaže, „nekad izgledao kao Ikein izložbeni prostor, ali danas ima dušu i onu esenciju koju je oduvijek želio”. Living Room je mjesto gdje ljudi dolaze, ne samo po frizuru, već i po osmijeh, podršku i osjećaj doma.

Promo

Promo

„Moram priznati da sam najveći napredak u karijeri doživio u trenutku kada sam shvatio koliko malo znam. Da nisam odustao od Tehničke škole, danas vjerojatno ne bih stajao tu pred vama. Iako danas znam zamijeniti i utičnicu, ipak mislim da su uzvanici sretniji što sam postao frizer. Jako sam ponosan što mogu reći da Living Room danas broji bazu od čak 4500 klijenata.“, govori nam Marko.

Living Room je danas mnogo više od frizerskog salona; to je mjesto okupljanja, dijeljenja priča, problema, suza i smijeha, ali i mjesto iz kojeg se uvijek izlazi s dobrom frizurom i još boljim osjećajem. Na tome, Marko kaže, može najviše zahvaliti svom timu, kolegama, prijateljima i obitelji. Posebno ističe Leu Dolezil, koja ga je uvela u svijet edukatora i otvorila mu jedna sasvim nova i uzbudljiva vrata.

Promo

S ukupno četrnaest godina u frizerskoj profesiji, Marko je jedan od vodećih stručnjaka u Zagrebu. Kao worldwide edukator za brend Redken, trenutno je jedini od dva artista za Adria Balkan regiju, koja uključuje osam zemalja Balkana. Usko surađuje s kolegama iz SAD-a, Njemačke, Finske, Češke i ostalih zemalja unutar EU, prenoseći i kreirajući najnovije tehnike i standarde profesionalne njege kose.

Zadnji takav event na kojem je prisustvovao bila je Be Impressed turneja u 3 grada u Njemačkoj. Kao promotor zdrave kose, održao je Healthy brunette hair radionicu pred više od 1000 frizera s područja Njemačke, Austrije i Švicarske. U sklopu turneje bio je član ocjenjivačkog žirija za Gloss Boss nagradu gdje su pobjednici osvojili putovanje na finale u Las Vegas na kojem će ih budno pratiti.

Promo

Promo

Prošle je pak godine i sam bio natjecatelj, odnijevši tako pobjedu u kategoriji Brunette u Adria Balkan regiji. Čestitamo Marku i cijelom timu na desetljeću rada, predanosti i ljubavi prema onome što rade! Markova priča služi kao inspiracija svima koji se usude zasukati rukave i slijediti snove, ma koliko veliki bili.