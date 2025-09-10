VIŠE OD 60 GLAZBENIKA
Galerije
GLAMUROZNI TRENUCI
Od Marion Cotillard do Jodie Foster: Crveni tepih ovih je dana vrvio fantastičnim izdanjima
10. rujna 2025.
Sezona filmskih premijera i festivala donijela nam je pravu modnu poslasticu. Toronto Film Festival okupio je zvijezde koje su oduševile raskošnim kreacijama, dok je premijera nove sezone The Morning Showa bila jednako glamurozna.
Marion Cotillard, Jodie Foster, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston i Angelina Jolie samo su neke od diva koje su plijenile pažnju svojim stilskim odabirima. Od elegantnih večernjih haljina do modernih odijela – crveni tepih posljednjih dana izgledao je poput modne piste.
U nastavku donosimo galeriju najboljih izdanja koja su obilježila ovaj glamurozni tjedan.
Najčitanije
GLAMUROZNI TRENUCI
Od Marion Cotillard do Jodie Foster: Crveni tepih ovih je dana vrvio fantastičnim izdanjima
MODA NIJE UNIFORMA
Zagreb ima novu novu modnu destinaciju, Aleksandar Šekuljica otvorio modni studio
NOVA EPIZODA
'Sjene prošlosti': Što te ne ubije, to te ojača! Olga pokazala zube pa ponizila Martu
Iz naše mreže