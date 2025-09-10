Od Marion Cotillard do Jodie Foster: Crveni tepih ovih je dana vrvio fantastičnim izdanjima

Sezona filmskih premijera i festivala donijela nam je pravu modnu poslasticu. Toronto Film Festival okupio je zvijezde koje su oduševile raskošnim kreacijama, dok je premijera nove sezone The Morning Showa bila jednako glamurozna.

Marion Cotillard, Jodie Foster, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston i Angelina Jolie samo su neke od diva koje su plijenile pažnju svojim stilskim odabirima. Od elegantnih večernjih haljina do modernih odijela – crveni tepih posljednjih dana izgledao je poput modne piste.

U nastavku donosimo galeriju najboljih izdanja koja su obilježila ovaj glamurozni tjedan.