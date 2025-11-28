Od kaubojki do bajkerskih: Izdvojile smo najbolje čizme sa zagrebačke špice

Zimska sezona ponovno donosi pravi modni spektakl na gradskim ulicama, a glavnu ulogu, kao i svake godine, preuzimaju — čizme. Od mekanih i toplih UGGsica u kojima započinje svako hladno jutro, pa sve do visokih, profinjenih modela koji vladaju večernjim izlascima, čizme su postale ključni dodatak koji određuje stil, raspoloženje i osobnost dana. Tu su i kaubojke koje daju poseban štih svakom outfitu te robusne bajkerske čizme koje će svaku kombinaciju učiniti pomalo edgy i cool. U ovoj galeriji izdvojili smo različite modele, a koje Zagrepčanke najviše biraju.