Od kaubojki do bajkerskih: Izdvojile smo najbolje čizme sa zagrebačke špice
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
1 / 30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Galerije
UVIJEK U TRENDU

Od kaubojki do bajkerskih: Izdvojile smo najbolje čizme sa zagrebačke špice

Žena.hr
28. studenoga 2025.

Zimska sezona ponovno donosi pravi modni spektakl na gradskim ulicama, a glavnu ulogu, kao i svake godine, preuzimaju — čizme. Od mekanih i toplih UGGsica u kojima započinje svako hladno jutro, pa sve do visokih, profinjenih modela koji vladaju večernjim izlascima, čizme su postale ključni dodatak koji određuje stil, raspoloženje i osobnost dana. Tu su i kaubojke koje daju poseban štih svakom outfitu te robusne bajkerske čizme koje će svaku kombinaciju učiniti pomalo edgy i cool. U ovoj galeriji izdvojili smo različite modele, a koje Zagrepčanke najviše biraju.

Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx