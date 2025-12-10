Najslađi advent: Vozila puna plišanih medvjedića glavna su atrakcija u Virovitici

Virovitica je ove zime postala najčarobnije odredište u regiji. Sve do 11. siječnja, ulice i trgovi bit će ispunjeni blagdanskim duhom, a posjetitelje svih uzrasta dočekat će neodoljiva tema – prepuna vozila plišanih medvjedića koji će stvoriti nezaboravnu atmosferu topline i radosti. Medvjedići se nalaze u preslatkim restauriranim bubama, a privlače pažnju svih posjetitelja.

Blagdanska atmosfera ponovno je u punom jeku, a u središtu grada smjestilo se klizalište okruženo adventskim kućicama s bogatom ponudom hrane, toplih napitaka i zimskih slastica.

Otvorenje je bilo posebno uz koncert Klape Intrade, a program nastavlja s nastupima Pavela, Matije Cveka, Jakova Jozinovića i drugih izvođača. Posebnu pažnju privlače obiteljski sadržaji, poput dječjih predstava, radionica, dolaska Djeda Božićnjaka i živih jaslica.