Najlošija izdanja na Governors nagradama: Asimetrična horor-haljina Emily Blunt i bezlično izdanje Kate Hudson
17. studenoga 2025.
Bila je to večer u kojoj su se okupila neka od najvećih holivudskih imena, no, nažalost, neki su podbacili kad je riječ o sjaju i glamuru.
Emily Blunt, Kate Hudson i Amanda Seyfried bile su samo neke od zvijezda koje su mnoge ostavile zbunjenima svojim modnim odabirima na 16. godišnjoj dodjeli Governors Awards u Los Angelesu, dok su se komentari o njihovim izdanjima ubrzo preselili i na društvene mreže. Dok su jedni hvalili hrabrost i odmak od očekivanog crvenog tepiha, drugi su zaključili kako su ovog puta ipak otišle korak predaleko. U nastavku pogledajte neka od najlošijih izdanja.
