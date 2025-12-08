403 Forbidden

Moda
VEČER GLAMURA

Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra

Ana Ivančić
8. prosinca 2025.
Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra
Profimedia
Melania Trump, poznata po svom sofisticiranom i često minimalističkom modnom izričaju, ponovno je opravdala titulu ikone stila

Washington je u nedjelju, 7. prosinca, ponovno bio epicentar kulturnog i političkog glamura. U Opernoj kući Kennedy Centra održana je 48. godišnja dodjela prestižnih nagrada Kennedy Center Honors, događaj koji slavi izvanredna postignuća u američkoj umjetnosti. Crvenim tepihom prošetale su brojne zvijezde iz svijeta glazbe, filma i kazališta, no sve su oči bile uprte u predsjednički par, Donalda i Melaniju Trump, čiji je dolazak bio spoj besprijekornog stila i političke intrige.

Arhitektonska crna haljina s potpisom Givenchyja

Melania Trump, poznata po svom sofisticiranom i često minimalističkom modnom izričaju, ponovno je opravdala titulu ikone stila. Za ovu svečanu prigodu odabrala je elegantnu crnu haljinu od vune s potpisom ugledne modne kuće Givenchy. Kreacija je plijenila pažnju svojim arhitektonskim krojem, visokim ovratnikom i skulpturalnim gornjim dijelom koji je naglasio ramena. Dugačka do poda, haljina je pratila liniju tijela, odišući profinjenošću i modernom elegancijom bez suvišnih detalja.

Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra
Profimedia

Njezin cjelokupni izgled bio je pomno osmišljen. Kosa joj je bila stilizirana u prepoznatljive meke valove, a šminka je bila decentna, s naglaskom na smoky eye efektu koji je istaknuo njezine oči. Od nakita je nosila decentne dijamantne naušnice i tanku narukvicu, što je savršeno zaokružilo minimalistički, ali iznimno upečatljiv dojam. Njezin modni odabir bio je još jedan dokaz kako Melania majstorski spaja klasičnu ljepotu s oštrim, suvremenim dizajnom.

Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra
Profimedia

Usklađeni modni trenutak s Donaldom Trumpom

Dok je Melania zračila modernom elegancijom, predsjednik Donald Trump odlučio se za bezvremensku klasiku. Noseći savršeno krojen crni smoking s bijelom košuljom i leptir-mašnom, pridružio se supruzi u stvaranju usklađenog i moćnog vizualnog dojma. Njihov zajednički "black-tie" izgled nudio je oštar kontrast šarenijim i eklektičnijim odjevnim kombinacijama koje su nosili mnogi drugi uzvanici.

Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra
Profimedia

Par je na crveni tepih stigao držeći se za ruke, strpljivo pozirajući brojnim fotografima. S pozornice, Trump je predstavio ovogodišnje laureate, koje je, kako je sam priznao, osobno pomogao odabrati s liste od pedesetak imena, odbacivši neke prijedloge jer su bili "previše woke". Nagrade su uručene glazbenim legendama Gloriji Gaynor, Georgeu Straitu i grupi Kiss, te glumačkim velikanima Sylvesteru Stalloneu i Michaelu Crawfordu. Trump je odao i počast preminulom gitaristu grupe Kiss, Aceu Frehleyu, koji je umro u listopadu.

Melania Trump u crnom izdanju zasjenila sve na dodjeli nagrada Kennedy Centra
Profimedia

