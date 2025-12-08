403 Forbidden

Ljepota
ŠLJOKICE, BARŠUN I SATEN

Detalji koje čine razliku: Izdvojili smo najljepše ukrase za kosu iz high street ponude

Žena.hr
8. prosinca 2025.

Shutterstock
Bez obzira na to je li vaš stil minimalistički ili preferirate dekadentni glamur, ovo je savršena prilika da se poigrate trendovima i svojoj frizuri podarite notu elegancije

Ponekad je dovoljan samo jedan detalj da bi cjelokupna odjevna kombinacija zablistala punim sjajem. Poput omiljenog crvenog ruža ili naušnica koje nosite u posebnim prilikama, efektan ukras za kosu ima moć transformirati izgled i unijeti dašak blagdanske čarolije u svaku frizuru, bilo da se radi o opuštenom danu ili glamuroznoj večeri.

Ove sezone, modni dodaci za kosu preuzimaju glavnu ulogu. Naglasak je na sjaju, raskošnim materijalima i svečanim motivima koji slave radost blagdana. Od baršunastih mašni koje prizivaju nostalgiju do svjetlucavih rajfova koji garantiraju da ćete biti primijećeni, mogućnosti su bezbrojne. Bez obzira na to je li vaš stil minimalistički ili preferirate dekadentni glamur, ovo je savršena prilika da se poigrate trendovima i svojoj frizuri podarite notu elegancije. 


Sinsay - 2,49 €

Sinsay - 2,99 €

Zara - 8,95 €

Zara - 7,95 €

Zara - 6,95 €

Zara - 6,95 €

Stradivarius - 7,99 €

Stradivarius - 6,99 €

Stradivarius

Stradivarius - 7,99 €

Reserved - 9,99 €

Reserved-17,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 12,99 €


Detalji koje čine razliku: Izdvojili smo najljepše ukrase za kosu iz high street ponude