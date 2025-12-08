Selo Djeda Božićnjaka: Vodič za čarobno putovanje u srce Laponije

To je prilika da se na trenutak vratite u djetinjstvo, osjetite iskonsku radost i stvorite uspomene koje će grijati srce dugo nakon povratka kući

Zamislite mjesto gdje božićna čarolija traje cijele godine, gdje sobovi vuku saonice kroz snježne šume, a polarna svjetlost pleše na noćnom nebu. To mjesto postoji i nalazi se u finskoj Laponiji. Rovaniemi, službeni rodni grad Djeda Božićnjaka, dom je čudesnog Sela Djeda Božićnjaka, atrakcije koja svake godine privlači stotine tisuća posjetitelja željnih da ponovno probude dijete u sebi.

Smješteno točno na liniji Arktičkog kruga, ovo selo nije samo turistička destinacija, već prozor u svijet mašte, tradicije i netaknute arktičke prirode.

Kako je nastala čarolija na Arktičkom krugu

Iako se Djed Božićnjak veže uz vječnost, njegovo selo ima konkretan početak. Priča kaže da Djed Božićnjak živi na skrovitoj planini Korvatunturi, čije ime znači "Ušata planina" jer njezin oblik omogućuje Djedu da čuje želje djece iz cijelog svijeta. No, svjetsku slavu ovom je kraju donio jedan posjet.

Nedugo nakon Drugog svjetskog rata, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Eleanor Roosevelt, izrazila je želju posjetiti Rovaniemi i prijeći Arktički krug. U njezinu čast, 1950. godine na brzinu je izgrađena mala drvena koliba, danas poznata kao "Rooseveltova koliba". Njezin je posjet potaknuo globalni interes, a oko kolibe je postupno izraslo selo koje je danas epicentar božićnih zbivanja.

Što vas čeka u Selu Djeda Božićnjaka?

Ulaz u samo selo je besplatan, no većina aktivnosti i doživljaja se naplaćuje. Ipak, pripremite se na dan ispunjen uzbuđenjem i jedinstvenim uspomenama.

Ured Djeda Božićnjaka

Središnji i najvažniji događaj svakako je susret s Djedom Božićnjakom. Njegov se ured nalazi u glavnoj zgradi, a put do njega vodi kroz čarobni hodnik ispunjen pismima, poklonima i raznim vilenjačkim alatima. Vilenjaci će vas dočekati i pripremiti za susret koji, iako kratak, ostaje u sjećanju zauvijek.

Sam susret je besplatan, no važno je znati da fotografiranje vlastitim aparatima nije dopušteno. Službeni fotografi i snimatelji zabilježit će vaš trenutak, a fotografiju možete kupiti po cijeni od oko 35 €.

Poštanski ured i prelazak Arktičkog kruga

Nekoliko koraka od Djedovog ureda nalazi se njegov službeni poštanski ured. Ovdje možete poslati razglednice obitelji i prijateljima s posebnim poštanskim žigom Arktičkog kruga. Možete naručiti i personalizirano pismo koje će Djed Božićnjak poslati na željenu adresu točno za Božić.

Selo je poznato i po tome što kroz njega prolazi linija Arktičkog kruga (66°33′45.9″). Jasno je označena, pa posjetitelji mogu jednim korakom zakoračiti u Arktik, što je prilika za nezaboravnu fotografiju.

Više od susreta s Djedom

Osim glavnih atrakcija, Selo Djeda Božićnjaka nudi pregršt drugih aktivnosti za sve uzraste:

Vožnja saonicama: Doživite Laponiju na tradicionalan način uz vožnju saonicama koje vuku haskiji ili sobovi.

Susret s gospođom Mraz: U svojoj idiličnoj kolibi, gospođa Mraz dočekuje goste i dijeli priče o životu na Sjevernom polu.

SantaPark: Smješten nekoliko kilometara dalje, ovaj podzemni tematski park nudi vožnju čarobnim vlakom, školu za vilenjake, ledenu galeriju i radionice ukrašavanja medenjaka. Ulaz se naplaćuje, a park je idealan za obitelji s djecom.

Farme životinja: Posjetite farme i upoznajte autohtone arktičke životinje poput sobova, ali i alpake, ponije i kuniće.

Praktični savjeti za putovanje

Kada posjetiti? Najčarobnije razdoblje je od prosinca do ožujka, kada je sve prekriveno snijegom, a blagdanski duh na vrhuncu. No, tada su i najveće gužve, a čekanje na susret s Djedom može potrajati i do dva sata. Selo je otvoreno tijekom cijele godine, a ljetni posjet nudi potpuno drugačije iskustvo uz ponoćno sunce i manje gužve.

Kako doći? Rovaniemi ima drugu najprometniju zračnu luku u Finskoj, dobro povezanu s Helsinkijem i sezonskim letovima iz većih europskih gradova. Od centra grada do sela redovito vozi autobus Santa's Express.

Gdje odsjesti? Mogućnosti smještaja su raznolike – od hotela u centru Rovaniemija do apartmanskih kućica u samom selu. Za jedinstven doživljaj, možete odsjesti u staklenim igluima ili kućicama na drvetu koje nude spektakularan pogled na zvjezdano nebo i, uz malo sreće, na polarnu svjetlost.

Posjet Rovaniemiju i Selu Djeda Božićnjaka više je od običnog putovanja. To je prilika da se na trenutak vratite u djetinjstvo, osjetite iskonsku radost i stvorite uspomene koje će grijati srce dugo nakon povratka kući. Jer, kako kažu u Laponiji, ovdje čarolija doista postoji. Više informacija možete pronaći na stranicama Visit Rovaniemi.