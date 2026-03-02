Spavaćica, perje i žuta košulja: Izdanja sa SAG nagrada koja, nažalost, ne možemo zaboraviti
Influencerica Snitchery
MODNI FIJASKO

Spavaćica, perje i žuta košulja: Izdanja sa SAG nagrada koja, nažalost, ne možemo zaboraviti

Žena.hr
2. ožujka 2026.

Ovogodišnji SAG Awards po prvi je put imao strogi dress code - glamur Hollywooda 20-ih i 30-ih. Dok su neki zablistali u duhu starog Hollywooda, drugi su se našli na listama najgore odjevenih.

Najviše se pričalo o izdanju glumice Fran Drescher, koja je u crnoj šljokičastoj haljini, ružičastom pernatim šalu i visokom cilindru izgledala više kao da ide na kazališnu pozornicu nego na crveni tepih. Iako je poručila da se samo htjela zabaviti s temom, dojam je bio da je u tome pretjerala. 

Slično je prošla i Kathryn Hahn čija je voluminozna haljina s tilom i ružičastim pojasom djelovala pomalo kostimirano. Mindy Kaling pak je spojila baršunasti korzet i potpuno prozirnu pletenu suknju, što je ostavilo dojam nesklada.

Ni Patricia Arquette nije oduševila - previše slojeva, baršun, svila i teške čizme stvorili su nezgrapan look. Među modnim iznenađenjima našla se i influencerica Snitchery čija je pernata haljina, prema pisanju stranih medija, ostavljala trag po tepihu.

A ni muškarci nisu bili imuni na modne kikseve. Adam Brody iznenadio je jarko žutom košuljom ispod smokinga, dok je Ethan Hawke odabrao prsluk inspiriran vojnim stilom - izbor koji mnogima nije sjeo za ovako glamuroznu večer.

Spavaćice, božićne mašne i previše dramatičnih detalja - crveni tepih ove je godine pokazao da nije lako pogoditi zadanu temu. 

