Ovo žensko ime veže se uz najnesretniju ljubavnu priču u povijesti: Evo tko danas slavi imendan

Na današnji dan, 2. ožujka, imendan slave sve Ines pa smo odlučile saznati što se krije iza tog jakog imena

Svi znamo bar jednu Ines. Ime je to koje je jedan od prvih izbora za sve roditelje koji želi dati žensko ime koje ne završava na 'a'. No, ime Ines ima i puno dublje značenje. Vjeruje se da je Ines latinski oblik grčkog imena Hagne, koje je pak izvedeno iz grčke riječi hagnos. To bi odgovaralo današnjem imenu Agnes što znači kreposna, čista, sveta, nedužna, nevina. Doslovan prijevod grčke riječi agnes je djevičanska. Ime Agneza/Agnes ima i kršćanski predznak jer je to je bilo ime mučenice Svete Agneze koja je živjela u Dioklecijanovo doba.

Ime Ines je izrazito popularno u Portugalu zbog istinite priče o ljubavnicima, kraljici Ines od Castra i portugalskom kralju Petru. Ovo je jedna od najnesretnijih, ali i najkrvavijih istinskih romansi u povijesti.

Princ Peter zaljubio se u lijepu i ljupku Ines, ali njihovu je vezu zabranio njegov otac kralj Afonso. Peter (koji je bio oženjen) postao je udovcem i planirao je oženiti Ines, ali ni to nije dopušteno. Kad ju je Peter slijedio u progonstvo, Afonso je naredio da se Ines ubije pred vlastitim djetetom. Iznenađen, Peter je lovio njezine ubojice i istrgnuo im srca iz tijela, tvrdeći da ni nisu imali srca. Kad je kasnije došao na prijestolje, Petar je Ines učinio svojom kraljicom, ekshumirao njezino tijelo i naredio cijelom dvoru da joj se zakune na vjernost...

Analiza imena Ines po slovima

I - Emocionalna si osoba i tvoje srce lako može biti slomljeno.N - Imaš sjajan zdrav razum i stvari vidiš puno prije nego što se dogode.E - Imaš vrlo kompliciran emocionalni svijet. Možeš biti istovremeno i tužna i sretna.S - Voliš maštati i super se zabavljaš radeći to.

Uvijek imaš nove ideje, ali prečesto su one traženje lakšeg izlaza ili lakog načina zarade. Ime Ines dalo ti je vrlo maštovit, kreativan um. Nikad nisi zadovoljna uvjetima, jer su tvoji osjećaji i želje promjenjivi. Nisi sklona biti dosljedna ​​na poslu i ustrajnošću i napornim radom postići ispunjenje svojih ciljeva. Utjecaj ovog imena uzrokovao je da se ponekad osjećaš nervozno, emocionalno i mentalno. Stoga tražiš promjenu kako bi imala prilike za putovanja, nova iskustva i nove prijatelje i suradnike. Voliš pričati pa bi mogla dobro proći u prodajnim poslovima ili na poziciji u kojoj komunicaraš s javnošću, poput novinarke, voditeljice ili glasnogovornice.

Svim našima Ines želimo sretan imendan!