Petra i Karla čeka odluka kojoj se nisu nadali – moraju izbaciti djevojke iz suprotnog tima!

U 'Gospodinu Savršenom' više se ne igra po starim pravilima... Petar i Karlo dobili su priliku bolje upoznati djevojke iz suprotnog tima, a one šansu za svježu perspektivu

Pojedine dame priznaju da su itekako zbunjene razvojem situacije. Nove simpatije se rađaju. Smiju li im se prepustiti?

Neke od njih osjetile su leptiriće u trbuhu, neke su odlučile da novim Savršenima neće ni dati priliku jer su sasvim sigurne u svoje sadašnje osjećaje, dok neke od njih već priželjkuju promjenu tima!

„Sjedi na dva stolca, ne zna točno još bi li Petra ili Karla“, kritizirat će jedna kandidatkinja svoju sustanarku.

Jutarnje komentiranje prekinut će dolazak novih pisama, no uz njih će stići i misteriozne ruže spasa, koje će potpuno zbuniti kandidatkinje. Što one znače i tko ih šalje – Petar ili Karlo?

Slijedi još jedno iznenađenje – po prvi put na rasporedu su dva odvojena cocktail-partyja. Za kraj večeri pred Karlom i Petrom velika je odluka koja im predstavlja ogromni teret – moraju izbaciti kandidatkinje iz suprotnog tima!

Koliko su uopće uspjeli upoznati „tuđe“ djevojke i koliko će njihova odluka nekima pomrsiti planove?

„Osjetio sam se nervozno, na meni je velika odluka, preveliki zadatak za koji stvarno nisam imao dovoljno vremena“, poručit će jedan Savršeni, dok će drugi otkriti kako svoju odluku donosi bez imalo dvojbe.

'Gospodin Savršeni' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna i na platformi Voyo.