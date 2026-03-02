403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
NOVA EPIZODA

Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'

Žena.hr
2. ožujka 2026.
Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U prošloj epizodi 'Gospodina Savršenog' tri su djevojke igrale skvoš s Karlom da bi on poslije odabrao Sorayu za druženje nasamo dok se Monika družila s Petrom

Obje su se u vilu vratile s ružom, ali prvi put ružičaste boje!

„Posebne ruže za posebne djevojke“, poručit će jedna kandidatkinja dok će druga priznati: „Malo su se slegli dojmovi iako su i dalje tu leptirići.“ No nisu sve tako bezbrižne - neke smatraju da iza ružičaste boje stoji neka taktika.

Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'
RTL

Nova pisma pokreću nagađanja, a jedna djevojka jasno poručuje: „Neka ja idem s Petrom i onda i ostanem.“ Druga će bez zadrške komentirati: „Očito me nijedan ne želi, a ne mogu bez mene.“

Na spoju će Petar pokazati svoju kreativnu stranu, a večer će završiti plesom, smijehom i neizbježnim usporedbama. „Petar je grlio mene, mazio mene, ljubio mene tako da…“, samouvjereno će zaključiti jedna od djevojaka.

Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'
RTL

U isto vrijeme, s Karlom će se voditi ozbiljni razgovori o osjećajima. „Definitivno više naginjem tebi i moram priznati da mi se ti više sviđaš“, priznanje je koje bi moglo promijeniti tijek odnosa.

Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'
RTL

Tko je siguran u sebe, a tko samo glumi samopouzdanje - pogledajte u novoj epizodi od ponoći dostupnoj na platformi Voyo. 'Gospodin Savršeni' na rasporedu je i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVA EPIZODA
Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'