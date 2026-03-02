Ružičasta ruža unosi pomutnju u vilu: 'Očito me nijedan Gospodin Savršeni ne želi, a ne mogu bez mene'

U prošloj epizodi 'Gospodina Savršenog' tri su djevojke igrale skvoš s Karlom da bi on poslije odabrao Sorayu za druženje nasamo dok se Monika družila s Petrom

Obje su se u vilu vratile s ružom, ali prvi put ružičaste boje!

„Posebne ruže za posebne djevojke“, poručit će jedna kandidatkinja dok će druga priznati: „Malo su se slegli dojmovi iako su i dalje tu leptirići.“ No nisu sve tako bezbrižne - neke smatraju da iza ružičaste boje stoji neka taktika.

Nova pisma pokreću nagađanja, a jedna djevojka jasno poručuje: „Neka ja idem s Petrom i onda i ostanem.“ Druga će bez zadrške komentirati: „Očito me nijedan ne želi, a ne mogu bez mene.“

Na spoju će Petar pokazati svoju kreativnu stranu, a večer će završiti plesom, smijehom i neizbježnim usporedbama. „Petar je grlio mene, mazio mene, ljubio mene tako da…“, samouvjereno će zaključiti jedna od djevojaka.

U isto vrijeme, s Karlom će se voditi ozbiljni razgovori o osjećajima. „Definitivno više naginjem tebi i moram priznati da mi se ti više sviđaš“, priznanje je koje bi moglo promijeniti tijek odnosa.

Tko je siguran u sebe, a tko samo glumi samopouzdanje - pogledajte u novoj epizodi od ponoći dostupnoj na platformi Voyo. 'Gospodin Savršeni' na rasporedu je i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.