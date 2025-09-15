Najglamuroznija izdanja s dodjele nagrada Emmy - od Selene do Sydney Sweeney

77. dodjela nagrada Emmy u Los Angelesu, donijela je glamur i sjaj na crveni tepih. Kao i svake godine, bila je to večer posvećena slavlju televizijskih postignuća, ali i prilika da najveće zvijezde pokažu svoja najglamuroznija modna izdanja.

Na crvenom tepihu zablistale su zvijezde poput Scarlett Johansson, Sydney Sweeney, Catherine Zeta-Jones i ostalih. Od raskošnih haljina u crvenim nijansama do odvažnih krojeva i glamuroznih detalja – moda je bila jednako u fokusu kao i same nagrade.

Izdvojili smo najljepše haljine večeri, koje su obilježile ovogodišnji crveni tepih i pokazale zašto je ovo jedan od najiščekivanijih modnih događaja godine.