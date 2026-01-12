Najbolje odjevene zvijezde na Zlatnim globusima: Selena Gomez oborila s nogu u perju

Sinoć su se na dodjeli Zlatnih globusa 2026. pojavile najveće zvijezde u hotelu The Beverly Hilton. Crveni tepih i svečana ceremonija, koju je vodila komičarka Nikki Glaser, bili su prava demonstracija holivudske izvrsnosti, ali i klasičnog holivudskog glamura. Večer je bila u znaku raskošnog luksuza. Mnogi od tih custom-made outfita nastajali su tjednima, ako ne i mjesecima. Chanelu su, primjerice, bila potrebna 323 sata kako bi izradio crnu baršunastu haljinu Selene Gomez, ukrašenu s više od 200 cvjetova izrađenih od perja, organze i svilenog šifona. Versace je pak utrošio 400 sati na izradu bijele haljine bez naramenica koju je nosila Amanda Seyfried, s dramatičnim šalom. Večer je tako slavila sporiju, promišljenu modu i odala priznanje odjevnim komadima koji zahtijevaju izniman trud, baš poput glumačkih izvedbi koje su se te večeri slavile. Bilo je i nekoliko neočekivanih modnih pobjeda. Glumica Wunmi Mosaku iz filma Sinners iznenadila je objavom svoje druge trudnoće, pojavivši se u upečatljivoj žutoj haljini dizajnera Matthewa Reismana. Tko su najbolje odjevene zvijezde i što su nosile na crvenom tepihu pogledajte u našoj galeriji.