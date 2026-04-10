Najbolje muške modne kombinacije sa zagrebačke špice koje morate vidjeti

Zagrebačka špica već odavno nije rezervirana samo za žensku modu - muški stilovi sve su hrabriji, razigraniji i sve više prate svjetske trendove. Ekskluzivno za Žena.hr, Dosadni Fotograf uhvatio je najbolje muške outfite koji dokazuju da muška moda itekako ima što za reći.

Na špici se jasno vidi da muškarci više ne igraju na sigurno. Paleta boja sve je odvažnija - od nježnih pastelnih tonova do jakih, statement nijansi koje privlače poglede i daju dozu samopouzdanja. Kombinacije više nisu strogo klasične; sportska elegancija, oversized krojevi i zanimljivi detalji postaju nova uniforma urbanog muškarca.

Ipak, klasika nije nestala - naprotiv, neki i dalje biraju bezvremenska odijela, neutralne tonove i minimalističke kombinacije koje uvijek prolaze. Upravo ta raznolikost čini špicu zanimljivom: jedni se igraju modom bez straha, dok drugi ostaju vjerni profinjenoj jednostavnosti. Sve u svemu, muška moda na zagrebačkoj špici pokazuje zavidnu razinu stila, samopouzdanja i modne pismenosti - i jasno poručuje da granice više ne postoje.