Morate vidjeti kako se zovu! 30 preslatkih mačaka naših čitatelja
Naila Sabanovic Nisic
- Dodi
1 / 29
Žena.hr
5. veljače 2026.

Kućni ljubimci uljepšavaju život sitnicama, pogledom, nježnim dodirom ili nestašnim ponašanjem. Uče nas strpljenju, brizi i radosti u malim stvarima, a dom s ljubimcem uvijek je malo življi i sretniji. Oni koji imaju mačku, znaju da ona u dom unosi mir, toplinu i osjećaj bliskosti, a pritom zadržava svoju neovisnost i ne traži stalnu pažnju. Ipak, mačka zna točno kada treba doći, sjesti u krilo ili se tiho sklupčati pokraj čovjeka i tako mu se uvući pod kožu i u srce. Ljubimci često imaju simpatična imena koja odražavaju njihov izgled ili osobnost, poput Mica, Tigrica ili Leo, i ta imena brzo postanu izvor osmijeha. Svaki put kada ih zazovemo, osjećamo bliskost i toplinu. Na Facebook stranici Net.hr-a čitatelji su poslali mnoštvo fotografija svojih mačaka, a mi smo odabrale 30 onih koje imaju najslađa imena. Pogledajte fotogaleriju!

 

