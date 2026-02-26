403 Forbidden

Fun
U VILI JE NAPETO

'Gospodin Savršeni': Nekima se hrabrost isplatila, no jedna je djevojka morala otići

Žena.hr
26. veljače 2026.
'Gospodin Savršeni': Nekima se hrabrost isplatila, no jedna je djevojka morala otići
RTL
U vili su se rasplamsale optužbe i razočaranja. Jedna kandidatkinja otvoreno je priznala da je povrijeđena

Nakon spojeva na kojima su dvije kandidatkinje dobile svoju priliku, još jedna večer u vili počela je napeto.

Kandidatkinja s ružom odmah je postala glavna tema razgovora. „Ne znam kako mene druge djevojke doživljavaju, možda imaju negativno mišljenje o meni. Ni u stvarnom životu te ne može svatko voljeti, to ne očekujem ni u kući“, zaključila je.

Kako više nema timova, svaka djevojka može dobiti jednu ili čak dvije ruže, što znači i mogućnost odbijanja, ali i rizik da druga prilika možda neće doći. Razgovori nasamo postali su ključni.

Jedan susret donio je iskreno priznanje i ružu: „Možda mi ne vjeruješ, ali bi trebala i mislim ozbiljno.“ Emocije su se produbile, a jedna kandidatkinja napokon je dobila potvrdu koju je dugo čekala.

'Gospodin Savršeni': Nekima se hrabrost isplatila, no jedna je djevojka morala otići
RTL

S druge strane, iskren razgovor otvorio je posve novu dinamiku, a pogledi su govorili više od riječi. „Što ti moje oči govore?“ zanimalo je jednu kandidatkinju, a Petar je bez zadrške rekao: „Da sam ti se svidio.“ Kemija je bila očita, ali dvojbe kojoj se strani prikloniti - nisu nestale.

U vili su se rasplamsale optužbe i razočaranja. Jedna kandidatkinja otvoreno je priznala: „Povrijeđena sam jer sam je smatrala prijateljicom, imala sam povjerenje u nju.“ Suze, spominjanje poljupca i osjećaj izdaje dodatno su zakomplicirali odnose. Uslijedio je i žestok obračun: „Nemoj ti meni obećavati nešto, a onda raditi drugo i onda ga ždereš očima tamo. I onda ždereš i Karla očima tamo.“

Kako se bližila ceremonija, samopouzdanje je raslo. „Mislim da ću dobiti ružu od obojice i prihvatit ću“, sigurna je jedna djevojka dok je druga jasno poručila: „Sviđa mi se Karlo.“ Iskrenost je nagrađena drugom ružom, a taj potez izazvao je šok i divljenje istovremeno.

'Gospodin Savršeni': Nekima se hrabrost isplatila, no jedna je djevojka morala otići
RTL

Neke su bez dileme prihvaćale obje ruže, neke su birale samo jednu, a neke su ostale bez ijedne. Na kraju, oproštaj je bio neizbježan - jedna kandidatkinja napustila je vilu, svjesna da njezina ljubavna priča u showu 'Gospodin Savršeni' završava.

Prva ceremonija bez timova donijela je preokrete, hrabre odluke i jasno pokazala da su simpatije sve jače - ali i da nitko više nije siguran. U igri su sada svi, a svaka ruža ima veću težinu nego prije.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U VILI JE NAPETO
'Gospodin Savršeni': Nekima se hrabrost isplatila, no jedna je djevojka morala otići