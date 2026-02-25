Horoskop za četvrtak: Škorpioni zanemarite brige, lavovi će imati poslovne obrate

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Mali nedostatak samopouzdanja bit će prolaznog karaktera, pa ne dajte da vam blokira u ljubavnim poduzimanjima. POSAO: Možda su od vas očekivali više, ali to ne znači da u budućnosti nećete ugodno iznenaditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta.

Bik

LJUBAV: Potrudit ćete se približiti osobi do koje vam je stalo. Povremeno ćete se pokazati kao indiskretni. POSAO: Nedostaje još očitovanje jedne osobe pa da dobijete potpunu podršku za svoj projekt. ZDRAVLJE&SAVJET: Razbistrite svoje prioritete.

Blizanci

LJUBAV: Možda se neće sve odvijati prema vašem ljubavnom planu ili željama, ali naći ćete načina da se prilagodite. POSAO: Ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi zahtjevi. ZDRAVLJE&SAVJET: Spavajte koliko vam treba.

Rak

LJUBAV: Ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma, ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. POSAO: Nastavljate sa svojom diskretnom fazom kad vam je važniji mir nego isticanje. Bit ćete zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste.

Lav

LJUBAV: U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. POSAO: U suradnji i dogovaranju s drugima danas bi moglo dolaziti do iznenadnih obrata. Budite budni. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite prirodni.

Djevica

LJUBAV: Vjerni ste ljubavi, ali i obitelji. Ona iz koje potječete danas traži malo vašeg angažmana. Organizirajte se. POSAO: Što god radili, danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkama. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage za dvoje.

Vaga

LJUBAV: Čini se da vam je već pomalo dosta stalnog natezanja s voljenom osobom. Odmorite se, ako treba i u samoći. POSAO: Znat ćete se izražavati i to je karta na koju sad treba zaigrati. U ostalim poslovnim temama surađujte. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u bolje sutra.

Škorpion

LJUBAV: Očekujete pohvalu za svoj ljubavni trud, ali nije ljubav posao da se nagrađuju zasluge. Srce to ne radi tako. POSAO: Imate izgleda ostvariti većinu onog što ste prije željeli, ali vam trenutačno to nije na prvom mjestu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne dajte se brigama.

Strijelac

LJUBAV: Oni mudriji već su se primirili i čekaju bolje dane. Oni nestrpljiviji i danas će lupati glavom o zid bez vidnih rezultata. POSAO: Dobar posao ostvarit ćete u suradnji s mladim osobama. Radi se o nečem novom što dosad niste radili. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite mirni i čekajte.

Jarac

LJUBAV: Neki će sve vidjeti ružičasto. Moguće su prolazne iluzije, no i u njima ćete uživati. Veza se ipak razvija dobro. POSAO: Pokazat ćete se vrlo maštoviti i originalni gotovo u svakom poslu, a posebno u kreativnim profesijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će potražiti savjetnika.

Vodenjak

LJUBAV: U pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. POSAO: Imat ćete briljantne ideje koje su nove. Pazite pred kim ih izlažete jer nisu svi tako dobronamjerni kao vi. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanimljivi snovi.

Ribe

LJUBAV: Više vas ništa ne brine, jer znate da vas partner(ica) voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. POSAO: Uspješno ćete privesti kraju neočekivan zadatak i nastaviti graditi posao bolje nego što ste se nadali. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

