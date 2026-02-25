Povratak bandane: Zaboravljeni modni dodatak koji je postao viralni hit

Ovaj nekad zaboravljeni komad doživio je pravi povratak zahvaljujući društvenim mrežama i influencericama koje su ga ponovno učinile poželjnim i modernim. Bandana danas nije samo praktičan dodatak, već statement detalj koji svakoj kombinaciji daje dozu karaktera, nostalgije i trendi estetike

Postoje oni modni trendovi koji se najavljuju mjesecima unaprijed, polako se infiltrirajući na modne piste i u editorijale, no postoje i oni koji se pojave gotovo preko noći, eksplodirajući na društvenim mrežama i osvajajući ulice svjetskih metropola s nevjerojatnom lakoćom. Upravo takvu sudbinu doživjela je bandana, skromni komad tkanine koji je već prošle godine doživio spektakularan povratak i postao najpoželjniji modni dodatak sezone.

Nekoć rezervirana za kauboje, rock zvijezde i kao simbol supkulture devedesetih, bandana je danas preplavila Instagram i TikTok feedove. Od Hailey Bieber i Gigi Hadid do Timothéeja Chalameta, čini se da nema slavne osobe koja nije prigrlila ovaj svestrani komad. No, njezina popularnost ne leži samo u odobrenju slavnih. U svijetu zasićenom brzim trendovima, bandana nudi dašak nostalgije, jednostavnosti i beskrajnih mogućnosti stiliziranja, dokazujući da za dobar stil nisu potrebni skupi dizajnerski komadi, već samo malo kreativnosti.

Fenomen koji je zavladao modnim svijetom

Što je točno potaknulo ovakav strelovit uspon bandane? Odgovor leži u savršenoj oluji kulturnih trenutaka. S jedne strane, tu je nezaustavljiva popularnost "Westerncore" estetike, dodatno potaknuta glazbenim i modnim ikonama poput Beyoncé, koja je cijelom svijetu ponovno približila kaubojski stil. S druge strane, bandana se savršeno uklopila u takozvanu "Euro Summer" estetiku, nonšalantni i šik izgled koji viđamo na ulicama Pariza i talijanske rivijere, gdje se marame nose umjesto kapa ili kao elegantan detalj oko vrata.

Osim estetske privlačnosti, bandana je i iznimno praktična. Ljeti štiti kosu od sunca i vjetra, diskretno prikriva onaj dan kada niste stigli oprati kosu i spašava frizuru od vlage. Zimi, pak, pletene i vunene verzije postaju neočekivani saveznik u borbi protiv hladnoće. Njezina pristupačnost ključan je faktor uspjeha. Dok su dizajnerske torbice i cipele često nedostižne, kvalitetnu pamučnu ili svilenu bandanu moguće je pronaći po vrlo prihvatljivoj cijeni, čime postaje najlakši i najbrži način za osvježavanje svake garderobe.

Vodič za stiliziranje: Kako nositi najpoželjniji dodatak sezone?

Svestranost je najveći adut bandane. Rijetko koji modni dodatak nudi toliko različitih načina nošenja, a svaki od njih priča drugačiju stilsku priču. Od klasičnih do potpuno neočekivanih kombinacija, mogućnosti su zaista neograničene.

Kao modni klasik oko vrata

Najelegantniji i najjednostavniji način nošenja bandane jest oko vrata. Za moderan kaubojski izgled, presavijte je u trokut i ležerno zavežite tako da vrh pada prema naprijed. Ovaj stil izgleda fantastično u kombinaciji s običnom bijelom majicom, predimenzioniranim blejzerom ili kožnom jaknom. Želite li postići dašak glamura u stilu Audrey Hepburn, maramu čvrsto zarolajte i zavežite u čvor sa strane vrata. Za elegantniji dojam birajte svilene ili satenske materijale s točkastim ili paisley uzorkom.

Retro šik na glavi

Nošenje marame na glavi ponovno je u modi. Možete je vezati ispod brade, u takozvanom "babushka" stilu koji su popularizirale ikone poput Brigitte Bardot i kraljice Elizabete, a danas ga obožava Alexa Chung. Za opušteniji, pomalo buntovnički izgled inspiriran devedesetima, zavežite je preko kose s čvorom na potiljku. Ovaj stil ne samo da izgleda sjajno, već i drži nestašne pramenove pod kontrolom. Naravno, uvijek je možete presaviti i nositi kao klasičnu traku za kosu, što je idealno rješenje za ljetne dane.

Neočekivani detalj koji čini razliku

Prava ljepota bandane leži u njezinoj sposobnosti da transformira cijeli izgled kada se koristi na neočekivane načine. Zaboravite na remen i provucite šarenu bandanu kroz omče svojih omiljenih traperica za dozu boje i osobnosti. Zavežite je oko ručke svoje omiljene torbe kako biste joj udahnuli novi život ili je jednostavno omotajte oko zapešća umjesto narukvice. Svaki od ovih malih trikova pokazuje da je ponekad upravo najjednostavniji dodatak onaj koji ostavlja najsnažniji dojam.

Bandana je dokaz da se moda neprestano vraća, ali uvijek s novim pravilima igre. S obzirom na to da su high street brendovi poput Zare i H&M-a već prepoznali snagu ovog trenda i napunili svoje police različitim verzijama, od klasičnih pamučnih do luksuznih svilenih, sigurno je da će bandana obilježiti ne samo ovu, već i sezone koje dolaze.

