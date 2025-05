Irina Shayk zna kako se nose fantastične modne kombinacije uz najjednostavniji make up

JEDNA OD NAJLJEPŠIH

Ruska manekenka Irina Shayk sinonim je za prirodnu ljepotu i bezvremenski stil. Supermodel osvaja svojim stasom, a često slijedi pravilo "manje je više". Njezine modne kombinacije uvijek jednostavne i nenametljive, a opet izgledaju efektno. Od klasičnih traperica, bijelih košulja, preko kožnih jakni do odvažnih kombinacija koje bira za crveni tepih, Irina je vjerna svome stilu. Njezin pristup make upu naglašava prirodne crte lice, s naglaskom na blistavu i njegovanu kožu, minimalan sjaj na usnama i decentno istaknute oči. Irina radije bira prirodan look naspram teške šminke, a time dokazuje da samopouzdanje i elegancija dolaze iznutra. U galeriji smo izdvojili upečatljive modne kombinacije - od street stylea do crvenog tepiha.