Prolaznici u zagrebačkoj Maloj ulici uživaju u preslatkim ukrasima za Valentinovo

Sutra je Valentinovo, Dan zaljubljenih, izlozi su prepuni srca, ruža i ostalih romantičnih dekoracija. A u samom srcu Zagreba, u Maloj ulici, prolaznici mogu uživati u pogledu na zgradu ukrašenu velikim srcima, ljubavnim porukama i medvjedićima. "Love", "Volim te", "Hug", "#samo ljubav" neki su od natpisa koji mame osmijeh svakome tko prođe kraj ove kuće. Riječ je o Atelieru sreće, a kako izgleda Valentinovo u njemu, pogledajte u fotogaleriji!